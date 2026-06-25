Boendehandledare på LSS-boende - journatt
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2026-06-25
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Vill du göra skillnad i människors vardag? Vi söker en boendehandledare!
Vill du arbeta med både omvårdnad, tydliggörande pedagogik och dagliga aktiviteter? Då är jobbet som boendehandledare någonting för dig! Här arbetar du med personer som har intellektuella-, psykiatriska och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Vi söker nu en engagerad boendehandledare som vill vara med och bidra till en miljö som präglas av respekt, delaktighet och individens behov i centrum. Som boendehandledare blir du en viktig del i att skapa trygghet, struktur och livskvalitet för våra boende – varje dag.
Kom och jobba med oss, vi ser fram emot din ansökan!
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att stödja den enskilde i dennes vardag. Du arbetar utifrån de boendes olika behov och resurser samt möjliggör en bra livssituation. Du ger praktiskt stöd samt handleder de boende så att de känner trygghet och delaktighet i sitt dagliga liv. I arbetet ingår det att planera, dokumentera och följa upp insatser tillsammans med den enskilde samt kollegor. Du deltar vid arbetsplatsträffar, som boendehandledare så arbetar du efter de boendes genomförandeplan. Du dokumenterar och följer kontinuerligt upp det stöd om ges.
Kvalifikationer
Krav på gymnasial utbildning, som Vård- och omsorgsprogram eller Barn- och fritidsprogram och/eller flera års erfaranhet av målgruppen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har kunskaper i dokumentation och samt om du har erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande (LAB). Arbete med personer som har olika funktionsnedsättningar kräver god samarbetsförmåga samt personlig mognad och flexibilitet.
Det är viktigt att du:
Kan tillvarata och stärka den enskildes resurser med ett pedagogiskt arbetssätt
Är flexibel och har god samarbetsförmåga
Vill bidra till att utveckla verksamheten och är trygg och professionell i din roll som boendehandledare
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning journatt, deltid 58.16%, heltidsmått 36.33h/v.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-12.
För arbete med äldre eller vuxna personer med funktionsnedsättning krävs, innan anställning kan påbörjas, att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret samt misstankeregistret.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för piteborna https://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Anna Lindgren pitea.norrbotten@kommunal.se +46104429904 Jobbnummer
9979735