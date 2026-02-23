Boendehandledare på Kristallen
Vindelns kommun, Sociala sektorn / Vårdarjobb / Vindeln Visa alla vårdarjobb i Vindeln
2026-02-23
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vindelns kommun, Sociala sektorn i Vindeln
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker nu en boendehandledare till Kristallens gruppboende. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som boendehandledare på Kristallen arbetar du på en gruppbostad med unga vuxna. Din huvudsakliga placering blir på Kristallen, men arbete kan även ske inom andra verksamheter inom verksamhetsområdet.
Vårt uppdrag på Kristallen är att stötta våra boende till självständighet och en meningsfull fritid.
Du kommer ha ett nära samarbete med anhöriga och andra verksamheter. Du medverkar till att brukaren får en meningsfull fritid med aktiviteter som utgår från brukarens önskemål och behov. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat stöttning vid vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien, medicin samt att arbeta aktivt för brukarens personliga utveckling.
Din arbetstid kommer att förläggas dag, kväll och natt (jour).
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har utbildning från barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet med fördjupning inom funktionshinderomsorg eller utbildning inom pedagogik/psykosociala områden. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Du behöver kunna arbeta självgående genom att ta egna initiativ, ta ansvar för din uppgift samt planera och organisera arbetet. Eftersom brukarnas behov är varierande behöver du vara flexibel och snabbt kunna ställa om i ditt arbete. För att trivas i rollen behöver du även ha god pedagogisk förmåga och ett stort tålamod. Du behöver kunna förstå andras perspektiv och arbeta med lågaffektivt bemötande. Det är även viktigt att du har en god samarbetsförmåga.
Som boendehandledare behöver du vara trygg med att använda datorn som ett arbetsredskap då du förväntas bland annat social dokumentation och andra administrativa uppgifter.
DIN NYA ARBETSPLATS
Kristallen är en gruppbostad med 6 boendeplatser i centrala Vindeln för unga vuxna. Som boendehandledare hos oss kommer du att bli en del av en kunnig arbetsgrupp och du kommer även att ha kontakt med andra professioner och anhöriga.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns kommun
(org.nr 212000-2544) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vindelns kommun, Sociala sektorn Kontakt
Hanna Hägglund 0933-14259 Jobbnummer
9756955