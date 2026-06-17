Boendehandledare LSS-boende
Piteå Kommun / Behandlingsassistentjobb / Piteå Visa alla behandlingsassistentjobb i Piteå
2026-06-17
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Vill du göra skillnad i människors vardag? Vi söker boendehandledare!
Nu söker vi engagerade boendehandledare till LSS-boendet Videvägen 3. Här bygger vi en miljö som präglas av respekt, delaktighet och individens behov i centrum. Som boendehandledare blir du en viktig del i att skapa trygghet, struktur och livskvalitet för våra boende – varje dag.
Videvägen är en gruppbostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service Vi söker dig som vill arbeta med personer som har intellektuella- neuropsykiatriska och psykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med fysiska funktionsnedsättningar. De boende behöver bland annat stöd med omvårdnad, tydliggörande pedagogik och stöd vid alla dagliga aktiviteter.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att stödja den enskilde i dennes vardag. Du arbetar utifrån de boendes olika behov och resurser samt möjliggör en bra livssituation. Du ger praktiskt stöd samt handleder de boende så att de känner trygghet och delaktighet i sitt dagliga liv. I arbetet ingår det att planera, dokumentera och följa upp insatser tillsammans med den enskilde samt kollegor. Du deltar vid arbetsplatsträffar och metodträffar, som boendehandledare upprättar du och arbetar efter boendes genomförandeplan. Du dokumenterar och följer kontinuerligt upp det stöd om ges. Du har roll som kontaktpersonal för en- två brukare. I arbetet ingår även städ och matlagning.
Kvalifikationer
Krav på gymnasial utbildning, som Vård- och omsorgsprogram eller Barn- och fritidsprogram eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har kunskaper i dokumentation och erfarenhet av arbete med målgruppen samt om du har erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande (LAB). Arbete med personer som har olika funktionsnedsättningar kräver god kompetens samt samarbetsförmåga, mognad, flexibilitet och att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Det är viktigt att du:
Kan tillvarata och stärka den enskildes resurser med ett pedagogiskt arbetssätt
Är flexibel och har god samarbetsförmåga
Vill bidra till att utveckla verksamheten och är trygg och professionell i din roll som boendehandledare
Mer om tjänsten
2 st tillsvidare tjänster dag/kväll/helg, heltid.
Arbetstid: Dag, kväll och helg enligt schema
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-02.
För arbete med äldre eller vuxna personer med funktionsnedsättning krävs, innan anställning kan påbörjas, att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret samt misstankeregistret. Blanketten: arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning- https://www.polisen.se
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för piteborna https://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Enhetschef
Anna Wikström anna.wikstrom@pitea.se +46911697853 Jobbnummer
9968707