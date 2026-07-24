Boendehandledare
Skinnskattebergs Kommun / Vårdarjobb / Skinnskatteberg Visa alla vårdarjobb i Skinnskatteberg
2026-07-24
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Upptäck Skinnskattebergs kommun – där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand!
Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda förmåner till våra blivande medarbetare som till exempel möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt.
Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet.
Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss.
Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.
Verksamheten
Domherren är ett särskilt boende inom LSS med 6 lägenheter.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Din uppgift som boendehandledare är att ha brukaren i fokus. Du handleder och stödjer personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar i deras vardag. Du kommer att jobba för att göra individen delaktig i en fungerande vardag och ha en meningsfull fritid och/eller sysselsättning. Du kommer att arbeta med brukare med olika typer av funktionsvariationer.
Du kommer att arbeta med att planera, utföra, dokumentera, följa upp och utvärdera enskilda insatser men också hela verksamheten, enskilt och tillsammans med andra.Kvalifikationer
Vi söker en utbildad undersköterska som vill göra skillnad i människors vardag. Har du erfarenhet av arbete inom LSS eller utbildning med inriktning mot LSS ser vi det som meriterande. Vi värdesätter även erfarenhet av lågaffektivt bemötande. B-körkort är meriterande för tjänsten.Dina personliga egenskaper
Som person är du lugn och trygg, engagerad och har god självkännedom. Du arbetar strukturerat och professionellt i samarbete med arbetslag, chef och övrigt nätverk.Anställningstyp/arbetstider
Tjänsten är tillsvidare på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0222- 51 55 00. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinnskattebergs Kommun
(org.nr 212000-2023), https://www.skinnskatteberg.se/
739 22 SKINNSKATTEBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skinnskattebergs Kommun Kontakt
Tf enhetschef LSS
Fredrik Wigerskog fredrik.wigerskog@skinnskatteberg.se +46222515719 Jobbnummer
10010882