Boendeassistent vaken natt, semestervikarie till HVB Bruksborg
Jönköpings kommun / Vårdarjobb / Jönköping Visa alla vårdarjobb i Jönköping
2026-01-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du en trygg person med hjärtat på rätta stället och brinner för dem som behöver extra stöd? Vill du vara med och arbeta inom nya Bruksborgs fantastiska verksamhet och göra skillnad för personer med missbruk och beroende? Stämmer detta in på dig så välkommen att söka tjänsten som semestervikarierande boendeassistent hos oss!
Ditt nya jobb
För oss är det viktigt att du har ett genuint intresse av att arbeta med de människor som verksamheterna riktar sig till.
I mötet med människor utgår vi från människors förmågor och resurser för att främja hälsa. Bärande principer för oss som arbetar i socialtjänsten är människors delaktighet, inflytande och självbestämmande.
En stor del av arbetet nattetid innebär tillsyn av klienterna och att lösa kritiska situationer som kan uppstå. Nattjänstgöringen hos oss på nya HVB Bruksborg innebär att du är vaken tillsammans med ytterligare en kollega för att kunna ge bästa möjliga stöd till de boende - att trygga, lugna och stötta är viktiga delar då nätterna ibland skapar stor oro hos våra boende. Under nattjänstgöringen kommer du också att utföra viss dokumentation samt även att utföra praktiska arbetsuppgifter.
Din kompetens
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska, skötare eller personlig assistent. Har du tidigare arbetat inom missbruksvården samt har erfarenhet av och har arbetat med psykisk ohälsa är det meriterande. Vi ser även erfarenhet av nattarbete som en fördel. Du kan också ha en annan gymnasial utbildning, men då kräver vi att du tidigare har arbetat inom missbruksvården samt har erfarenhet av och kunskap kring psykisk ohälsa och missbruk. Som person är du trygg och stabil, du bemöter människor på ett professionellt sätt och har lätt att skapa och upprätthålla relationer. Du behärskar svenska i tal-, läs-, och skrift.
Körkort B är ett krav för vår verksamhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i rekryteringen.
Meriterande
Har du arbetat inom missbruksvården samt har erfarenhet av och har arbetat med psykisk ohälsa är det meriterande. Vi ser även erfarenhet av nattarbete som en fördel.
Välkommen till oss
Bruksborg är ett kommunalt HVB med 26 platser som arbetar med ett strukturerat verksamhetsinnehåll för män med missbruks- och beroendeproblematik. Bruksborg, som ligger i Norrahammar, erbjuder ett boende i en trygg och drogfri miljö med bemanning dygnet runt. Vår verksamhet söker nu en boendeassistent till vaken natt.
Bra att veta
Rekryteringen avser ett (1) semestervikariatstjänst, heltid, och gäller i första hand vaken natt men observera att annan arbetstid kan förekomma vid behov. Du kommer att arbeta varannan helg. Tillträde och avslut av semestervikariatet sker enligt överenskommelse. Vi prioriterar de sökande som kan arbeta en sammanhängande period på minst 8 veckor. Våra semesterperioder är v. 25-34.
B-körkort är ett krav.
Intervjuer och urval sker löpande. Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Ta med detta oöppnat vid en intervju.
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter:
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som semestervikarierande boendeassistent!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Socialförvaltningen Kontakt
Eva Blomqvist 036-103734
