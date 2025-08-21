Boendeassistent till Träningsboende inom Socialpsykiatri
2025-08-21
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som boendeassistent på våra träningsboenden arbetar du för att stötta den boende i dennes process mot att skapa ett hem, en mer självständig vardag samt vägen mot ett eget boende. Du samarbetar med kollegor i teamet, utomstående aktörer och legitimerad personal.
Det ingår att stödja, coacha och vägleda i praktiska och sociala situationer samt att stötta i sociala kontakter ute i samhället. Du arbetar utifrån den genomförandeplan som är upprättad tillsammans med brukaren och arbetet innefattar social dokumentation.Publiceringsdatum2025-08-21Bakgrund
Vi söker dig som har en beteendevetenskaplig utbildning, alternativt utbildning inom vård och omsorg eller annan omvårdnadsutbildning som motsvarar undersköterskekompetens. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete på stödboende eller liknande.
Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Du behöver även ha goda dokumentationskunskaper. Har du goda kunskaper i lågaffektivt förhållningssätt och motiverande samtal MI ses det som meriterande.
Som person så är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och skapar kontakter och underhåller relationer. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem och har lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Du driver och implementerar förändring.
Stina Johansson, verksamhetschef, 018-727 67 95
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 30
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Uppsala kommun
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd
