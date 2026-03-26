Boendeassistent till mottagningsenheten i Sundsvall
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord / Vårdarjobb / Sundsvall
2026-03-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord i Sundsvall
, Gävle
, Umeå
, Uppsala
, Sigtuna
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker boendeassistenter till mottagningsenheten i Sundsvall.
Vi erbjuder en spännande miljö som präglas av dagliga möten med människor från olika delar av världen och ett lösnings orienterat arbetssätt.
Beskrivning av boendeverksamheten på Migrationsverket
Du arbetar med frågor som berör och engagerar i en miljö som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Det är också en miljö som präglas av kontinuerligt lärande och delaktighet. Vi arbetar där de asylsökande bor vilket gör att vi kan arbeta effektivt och göra det tryggt för de sökande.
Under 2026 blir myndigheten mer integrerad i ett gemensamt europeiskt asylmottagande, när du arbetar i mottagningsverksamheten blir du därför en del av resan mot ett nytt och reformerat mottagningssystem. Eftersom verksamheten är under utveckling finns det många utvecklingsmöjligheter. Du förväntas vara öppen för att din kompetens och ditt engagemang behövs inom olika arbetsuppgifter som utförs på boendet, där inte minst service och vägledning och att genomföra aktiviteter är genomgående inslag.
Vad gör en boendeassistent i en boendeverksamhet?
Som boendeassistent bidrar du till att på ett professionellt sätt kunna bemöta individers behov och skapa trygghet i boendet. Du ger stöd, service och information till personer i boendet och externa intressenter. Som boendeassistent hanterar du situationer som uppstår i boendet och identifierar och hanterar särskilda behov som olika personer kan ha. Du deltar också i att koordinera och bedriva aktiviteter för asylsökande.
I din roll möter du människor i en situation av osäkerhet och förändring, som ställer krav på din förmåga att på ett empatiskt och tydligt sätt kommunicera och bemöta individerna.
Du tar hand om dokumentation och administrationen kring boendet och utför transporter mellan boenden och kontorslokaler. I arbetet ingår att sköta service och logistik kring boendet samt planera så att boendeplatserna används effektivt och ändamålsenligt. Du besiktigar Migrationsverkets asylboenden, utrustar rum och lägenheter så att de håller rätt standard och felanmäler till hyresvärd/leverantör.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande gentemot både kollegor, sökande och andra intressenter. Du är initiativtagande och duktig på att skapa kontakter samt underhålla relationer. Då verksamheten är rörlig behöver du vara trygg och stabil även vid stressade eller pressade situationer, behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker. Du trivs med variation och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter. Som boendeassistent är du mån om att omsätta Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet i ditt vardagliga arbete.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Gymnasieutbildning.
- Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande.
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
- God förmåga att kommunicera på engelska.
- Goda kunskaper i Officepaketet.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer.
- Övriga språkkunskaper.
- Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning.
Arbetstider: Schemalagd arbetstid, dag, kväll och helg.
Placering: Sundsvall.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning, OB-tillägg tillkommer.
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss.html
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 19 april 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-01631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord Kontakt
Marie Nordkvist Jonsson 010-2032963 Jobbnummer
9821484