Bodmontör till Wangeskog
Ps Partner AB / Grovarbetarjobb / Stockholm Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ps Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Wangeskog är ett entreprenörsdrivet företag inom maskinuthyrning med tillväxt och utveckling som viktiga drivkrafter. Vi är en rikstäckande partner med drygt 20 års erfarenhet på den svenska marknaden. Vi har en företagskultur där viljan att lära nytt och vara nyfiken uppmuntras. Vi är också måna om att ha hjärtat med oss i det vi gör, då vi genuint bryr oss om våra kollegor, våra kunder och våra samarbetspartner. Vi är ett helägt dotterbolag till den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar.
Vi söker en bodmontör som utgår från vårt hyrcenter i Länna/södra Stockholm. Rollen innebär omväxlande arbetsuppgifter med fokus på att montera, demontera och serva moduletableringar främst ute på våra kunders arbetsplatser i hela region Öst, men du kommer även att utföra service- och reparationsarbeten i vår verkstad.
Vår region Öst består idag av flertalet hyrcenter i och runt Stockholmsområdet samt i Norrtälje.
Du kommer samarbeta nära dina kollegor i region Öst. Vi är ett gäng som gillar maskiner och att ge god service till våra kunder. Vi jobbar tight tillsammans och du kommer att bli en viktig del av teamet. Vi bryr oss om varandra och har nära till skratt. Wangeskog som arbetsgivare är mån om att bevara en familjär känsla på arbetsplatsen med ett nära samarbete till våra kunder, som gärna stannar till på en kopp kaffe och pratar en stund med oss.
Vi har flera fina förmåner för våra anställda så som ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring med mera. Vi gör dessutom flera event tillsammans både under och utanför arbetstid.
Om Dig
• Du har tidigare erfarenhet av arbete som snickare, modulbyggare eller motsvarande.
• Har du även erfarenhet och kompetens inom el- och/ eller rördragningar så är det meriterande.
• Erfarenhet från hyresbranschen är meriterande men inget krav.
• Vi söker dig som trivs i en prestigelös teamroll med mycket eget ansvar samt att du är beredd att ta i där det behövs och är flexibel.
• Du har mycket hög servicekänsla i alla lägen, är flexibel och tycker om att ge det lilla extra och ser problem som en trevlig utmaning.
• Vi värdesätter noggrannhet och struktur högt.
• Tidvis har vi hög belastning så stresstålighet är ett måste.
• Körkort B är ett krav och E-körkort är meriterande men inget krav.
• Av säkerhetsskäl behöver du ha goda kunskaper i svenska.
• Om du har god datorvana så är det meriterande.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Ansökan och frågor
Intresserad? Fint! Besvara några frågor och sänd med ditt CV. Urvalet sker löpande och vi kan komma att avsluta rekryteringen innan sista ansökningsdag 2026-03-23.
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7290343-1862111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ps Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Kungsgatan 8 (visa karta
)
111 43 STOCKHOLM Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9764367