Bodmontör till Renta!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Grovarbetarjobb / Luleå Visa alla grovarbetarjobb i Luleå
2025-09-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du praktiskt lagd, har ett skarpt öga för lösningar och trivs i en roll där din insats gör skillnad? Söker du en arbetsplats med stark laganda och där "frihet under ansvar" inte bara är ord - utan en del av kulturen? Då kan du vara rätt för oss på Renta!
I rollen som Bodmontör kommer du att:
Montera, etablera och utrusta bodar och bygghissar på arbetsplatser runt om i Norra Norrland.
Förbereda, iordningställa och serva utrustning både ute på fältet och på depån.
Utföra enklare snickeriarbeten och VA-anslutningar.
Vara en del av depåns dagliga arbete och stötta upp där det behövs.
Vi arbetar tillsammans, hjälps åt och hittar lösningar - för vi bygger som ett lag.
Vi söker dig som:
Är social, engagerad och gillar att jobba med andra.
Har en god förmåga att ta initiativ och hitta lösningar i vardagen.
Trivs med att ta ansvar och är inte rädd för förändring.
Har B-körkort (BE eller B96 är meriterande).
Trivs med kroppsligt arbete och varierade arbetsuppgifter.
Har ett gott humör och gärna ett par snabba svar till hands - med glimten i ögat.
Har du tidigare erfarenhet av bodetablering, montering eller servicearbete är det meriterande, men inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Renta erbjuder dig:
Fast lön och trygg anställningsform (provanställning som övergår i tillsvidare)
Fem veckors semester.
Friskvårdsbidrag
En fartfylld och varierad vardag.
En företagskultur där du får vara med och påverka, utvecklas och känna stolthet över det du gör.
Vi på Renta utmanar branschen genom att visa att det går att kombinera nationell styrka med lokal omtanke. Hos oss är varje individ viktig. Vi tar hand om varandra, våra kunder och våra lokala samhällen - och vi har kul på vägen.
Övrig information:
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning.
Arbetstid: Måndag-Fredag 7:00-16:00 (övertid kan förekomma).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placering: Du utgår från Rentas depå i Luleå, men arbetar i hela Norra Norrland.
Ansökningsförfarande
Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Renta samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Renta. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
Låter detta som en lockande utmaning och det nästa steget i din karriär? Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av Renta!
Om Renta
Vi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är 700 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Vi växer eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det lokala närområdet, om varandra och våran nr 10 - kunderna, för bygga är en lagsport.Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626)
Depåvägen 2 (visa karta
)
973 47 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renta AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Maria Berggren Maria.berggren@norraresurs.se +46703366730 Jobbnummer
9491067