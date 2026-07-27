Bodbilschaufför
Wilgo AB / Fordonsförarjobb / Partille Visa alla fordonsförarjobb i Partille
2026-07-27
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Vi söker nu en flexibel lagspelare som är en grym kranoperatör och gillar att den ena dagen inte är den andra lik. Du tillsammans med dina kollegor löser de uppgifter som våra kunder vill ha utförda på bästa sätt. Du förstår att en stor del av arbetsuppgiften är att se till att kunden är nöjd för det är den bästa reklamen vi kan få.
Arbetet är att köra vår största bodbil en Scania med en Fassi 1150 på. Detta innebär att man utgår från Sävedalen och oftast jobbar i Göteborg med omnejd. Arbetstiderna är 0645-1545 men det kan i perioder bli mycket övertid så du som söker måste kunna ställa upp på detta.
Vilka är vi då? Vi är Wilgo AB som har sitt säte i Stenungsunds kommun och vi har 2 depåer som vi arbetar från 1 i Stenungsund och 1 i Sävedalen. Vi är också delägare i Fraktkedjan AB vilket innebär att lyften o transporterna planeras centralt från Fraktkedjan.
Wilgo AB strävar efter att skapa en bra arbetsplats där vi tillsammans löser dagens uppgifter och för oss som jobbar med komplicerade lyft är givetvis säkerheten av yttersta vikt.
Lön sätts efter kompetens men är minimum vad kollektivavtalet ger. Privat sjukvårdsförsäkring o friskvårdsbidrag är också förmåner vi erbjuder våra anställda. Vi är medvetna om att kraven vi ställer är höga vilket innebär att vi är villiga att betala för rätt person med rätt kompetens.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
• Yrkesbevis på kran över 18t/m samt god erfarenhet av att köra med jibb
• CE kort
• YKB
• Förarkort
Låter detta intressant kontakta
Joacim Göransson
0733546199joacim.goransson@wilgo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: joacim.goransson@wilgo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bodbilschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wilgo AB
(org.nr 556804-4449)
Industrivägen 27 (visa karta
)
433 61 SÄVEDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wilgo AB Jobbnummer
10012937