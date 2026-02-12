Böda Beach Club/ Hovmästare
Böda Sand Beach Resort AB / Servitörsjobb / Borgholm
2026-02-12
Böda Beach Club är en A 'la Catre restaurang mitt på stranden på Böda Sand , som är öppen Maj- Sep med högsäsong Juni-Aug.
Vi serverar a la carte både lunch och kväll och har även after beach med live band 6 dagar i veckan.
Vill du veta mer om oss är du välkommen till vår hemsida www.bodasand.se
eller Facebook Böda Beach Club .
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen, du bör även:
• älska att jobba med människor
• vara positiv och ha ett glatt humör
• tycka om att leda andra människor
• gilla att jobba självständigt och i grupp
• ha ett öga för att det ska vara rent och snyggt på din arbetsplats
• gilla att jobb i högt tempo
Känner du att du passar in på detta är du välkommen med en ansökan till: bbc@bodasand.se
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi nu en Hovmästare till Böda Beach Club.
Du som söker tjänsten bör ha gedigna kunskaper vad det gäller mat, dryck och servering samt tycka om att jobba i högt tempo och gilla att ha roligt.
Vi lägger stor vikt på din personlighet och sociala kompetens. Det viktigaste är passion för service och ditt yrket. Du är en glad, ordningsam, social och framåt person som trivs i sitt yrke och har kul på jobbet.
Som hovmästare hos oss så ansvarar du för den dagliga driften i matsalen tillsammans med vår restaurangchef.
Du kommer att ingå i ett team som brinner för restaurangbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: bbc@bodasand.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Böda Sand Beach Resort AB
(org.nr 556486-7793), http://www.bodasand.se
Böda sand (visa karta
)
387 73 LÖTTORP Arbetsplats
Böda Beach Club Kontakt
Restaurangchef
Hanna Eriksson bbc@bodasand.se Jobbnummer
9737924