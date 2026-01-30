Bockholmen söker kockar till sommaren
Bockholmen Hav & Restaurang
Varmt välkommen till vår första restaurang!
På Bockholmen i Stockholms skärgård har vi med kärlek, övertygelse och hundratals timmar förvandlat en gammal sekelskiftesvilla till en bubblande skärgårdsbistro - ett vardagsrum vid vattnet som lockat både båtälskare och cityfolk i över 23 år.
Restaurangen har ca 290 platser fördelat på matsal, uteservering, chambre separé och bar. Under sommaren öppnar vi även upp vår Kärleksbar och Orangeriet som ligger precis vid vattenbrynet. I Orangeriet bjuder vi in till stans mysigaste separée och i Kärleksbaren vid vattnet serveras pastellfärgade drinkar i solen innan grillandet tar vid.
För att bli en framgångsrik kock hos oss behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och ha en god kommunikationsförmåga. Bidra till att skapa god stämning bland kollegor och arbeta efter krogens uppsatta mål och värderingar.
Du kommer bl.a. ansvara för:
Förbereda och tillaga maträtter enligt meny och recept
Stationsansvar
Säkerställa hög kvalitet på smak och presentation enligt koncept
Samarbeta med köksteamet för effektiv service
Upprätthålla kökets hygien och säkerhetsstandard enligt HACCP
Hantera och underhålla köksutrustning och inventarier
Bidra till utveckling av nya maträtter enligt koncept
Vara delaktig i framtagning av recept och kalkyl
Minimera matsvinn
Känna till och följa rutiner för allergener
Vara delaktig i planering för inköp av råvaror
Vara delaktig vid inventering
Känna till och arbeta efter företagets policys
Lön efter överenskommelse och rullande schema (dag, kväll och helg). Start och slutdatum efter överenskommelse, men räkna med maj-september. Det finns självklart möjlighet att förlänga anställningen för rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
