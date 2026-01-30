Bockholmen söker hovmästare
2026-01-30
Bockholmen Hav & Restaurang
Varmt välkommen till vår första restaurang!
På Bockholmen i Stockholms skärgård har vi med kärlek, övertygelse och hundratals timmar förvandlat en gammal sekelskiftesvilla till en bubblande skärgårdsbistro - ett vardagsrum vid vattnet som lockat både båtälskare och cityfolk i över 23 år.
Restaurangen har ca 290 platser fördelat på matsal, uteservering, chambre separé och bar. Under sommaren öppnar vi även upp vår Kärleksbar och Orangeriet som ligger precis vid vattenbrynet. I Orangeriet bjuder vi in till stans mysigaste separée och i Kärleksbaren vid vattnet serveras pastellfärgade drinkar i solen innan grillandet tar vid.
Som Hovmästare är din uppgift att säkerhetsställa att din restaurang är en välfungerande och lönsam restaurang med välmående personal. Som Hovmästare har du alltid det yttersta ansvaret för att bemöta våra gäster på ett professionellt och välkomnande sätt.
Du kommer bl.a. ansvara för:
Driften av restaurangen när restaurangchefen ej är på plats
Planering av skift för dag och kväll
Planering av bokningar
Svara i telefon och mail
Gästklagomål
Kassarapporter
Upprätthålla företages rutiner och policy
Upplärning av nyanställda
För att lyckas i denna tjänst ser vi att du:
Har tidigare erfarenhet av liknande tjänster
Är prestigelös, tydlig och lyhörd ledare
Motiveras och kan motivera medarbetare till att jobba efter uppsatta mål
Är social och trevlig
Är initiativtagande
Är ambitiös och målmedveten
Är passionerad i mat, dryck och bra service
Är en teamplayer
Lön efter överenskommelse och rullande schema (dag, kväll och helg). Start och slutdatum efter överenskommelse, men räkna med maj-september. Det finns självklart möjlighet att förlänga anställningen för rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bockholmen Gruppen AB
(org.nr 556638-0340), https://bockholmen.com/
Bockholmsvägen (visa karta
)
170 07 SOLNA Arbetsplats
Bockholmen Hav & Restaurang
Restaurangchef
Mia Sjöström mia@bockholmen.com Jobbnummer
9713087