Bockarna måste göras. Vi söker dig!

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Bemanningspoolen i Värnamo AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-06-26
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, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Bemanningspoolen AB
Bemanningspoolen är ett auktoriserat bemannings och rekryteringsföretag med många års erfarenhet. Vår viktigaste tillgång är duktiga och engagerade konsulter. Vi lägger därför stor vikt i vår rekrytering på att matcha rätt individ med rätt uppdrag. Vi bedriver vår kärnverksamhet från Värnamo. Vi är den lokala och engagerade samarbetspartnern för både kunder och kandidater i GGVV regionen.
Kantpressoperatör sökes
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, precision och samarbete står i fokus? Nu söker vi flera engagerade kantpressoperatörer till väletablerade industriföretag i GGVV regionen.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som kantpressoperatör kommer du att arbeta med bockning av plåt i moderna kantpressar. Du ansvarar för att ställa maskinen, läsa ritningar och säkerställa att varje detalj uppfyller högt ställda kvalitetskrav.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Ställ och körning av kantpress.
Ritningsläsning och programmering vid behov.
Mätning och kvalitetskontroll av tillverkade detaljer.
Materialhantering.
Samarbete med kollegor för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Medverkan i företagets förbättringsarbete.
Vi söker dig som
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kantpressning eller annan plåtbearbetning inom tillverkningsindustrin. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med ett praktiskt arbete där precision är avgörande.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av arbete som kantpressoperatör eller liknande industribakgrund.
God vana av att läsa och tolka ritningar.
Ett tekniskt intresse och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är om du har:
Truckkort.
Erfarenhet av programmering och ställ av kantpressar.
Traverskort.
Vi erbjuder
Ett stabilt och långsiktigt uppdrag hos en marknadsledande arbetsgivare, med goda chanser till fast anställning och utvecklingsmöjligheter inom företaget.Så ansöker du
Skicka din ansökan eller CV till oss så snart som möjligt – urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig direkt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanningspoolen I Värnamo AB
(org.nr 556598-6592), https://www.bemanningspoolen.se/
331 34 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bemanningspoolen Kontakt
Försäljning
Pär Cedefors pelle@bemanningspoolen.se +46764920490 Jobbnummer
9980288