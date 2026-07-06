Bobergsskolan söker elevassistent
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2026-07-06
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Bobergsskolan är en modern kommunal grundskola i Norra Djurgårdsstaden på Östermalm i Stockholm. Skolan blev utnämnd till årets skolbyggnad 2020 och har helt fantastiska lokaler. Bobergsskolan är en F-9 skola med cirka 850 elever. Vi behöver medarbetare som tillsammans med oss utvecklar vår skola till en skola där goda kunskapsresultat, studiero, trygghet och glädje står i fokus!
Skolan är en mycket populär skola där engagemang och höga förväntningar är ledord. Vi satsar mycket på personalvård och arbetsmiljöfrågor är viktiga för oss.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 3000:- per år.
Vi tycker personalvård är viktigt och lägger stor vikt vid detta för att få personalen att trivas.
Vi arbetar med ett tillitsbaserat och nära ledarskap.
Vi serverar fantastisk lunch i vår skolmatsal och är kända för vår goda mat.
Läs mer om skolan på Bobergsskolan, F–9 - Stockholms stad (grundskola.stockholm) och vi finns även på sociala medier – Instagram bobergsskolan
Arbetsbeskrivning och kvalifikationer
Tjänsten som elevassistent på Bobergsskolan innebär att du arbetar som assistent i förskoleklass, i första hand riktad mot en elev men vid behov också ett riktat stöd till fler elever i behov av särskilt stöd. Du följer eleven under den samlade skoldagen (skola och fritids).
Du som söker ska ha erfarenhet av arbete som elevassistent och har goda kunskaper om kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Du ska ha kunskaper om elever med grav synnedsättning och var välorienterad inom TAKK.
Det är av vikt att vara lugn och stresstålig, att ha förmågan att möta elevers olika behov och situationer som kan uppstå under en skoldag. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån individuella elevers behov. Det är av vikt för dig i ditt arbete att bygga goda relationer tillsammans med elever, föräldrar och kollegor.
Ditt uppdrag kan komma att förändras med tiden beroende på behovet för individuella elever.
Vi söker en person som tillsammans med oss arbetar för att alla elever ska utvecklas hela skoldagen. Du ska tala, läsa och skriva mycket god svenska samt använda digitala verktyg obehindrat. Det är meriterande om du har arbetat med elever med NPF inkluderade i den ordinarie undervisningen i samarbete med undervisande lärare och fritidspedagoger/lärare mot fritidshem.
Engagemang är vårt nyckelord och något vi vill att du delar med oss. Du är van att arbeta i grupp och anpassar dig väl till olika situationer och människor.
Tjänsten kan tas i bruk av övertalig elevassistent.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 22049 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Bobergsskolan Kontakt
Lisa Snöbohm lisa.snobohm@edu.stockholm.se 0761232604 Jobbnummer
9994272