Bobaworld söker 75% tjänst

Laokhot, Nisachol / Servitörsjobb / Halmstad
2026-01-02


Är du nyfiken med människor, gillar det här med sälj och service är du välkommen att söka!
Vi har flexibelt schema och arbetstider förekommer dag, kväll och helg.
6 månader provanställning
Arbetstid
• heltid på 75%
• Flexibilitet vid öppning/stängning är en fördel.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Dina arbetsuppgifter
• Förbereda och servera boba tea
• Ta emot beställningar och hantera kassan
• Hjälpa till vid rusningstider
• Städa och hålla ordning i caféet
• Fyllning av råvaror
• Ge god service till kunder
Passar dig som
• Vill arbeta helger, kvällar, eller några vardagar
• Är flexibel och gillar ett socialt och snabbtempoarbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Bobaworld22@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Laokhot, Nisachol
Prästvägen 1 (visa karta)
302 63  HALMSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Laokhot Nisachol

Kontakt
Nisachol Laokhot
Bobaworld22@gmail.com
0735628914

Jobbnummer
9668139

