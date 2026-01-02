Bobaworld söker 75% tjänst
Laokhot, Nisachol / Servitörsjobb / Halmstad Visa alla servitörsjobb i Halmstad
2026-01-02
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laokhot, Nisachol i Halmstad
Är du nyfiken med människor, gillar det här med sälj och service är du välkommen att söka!
Vi har flexibelt schema och arbetstider förekommer dag, kväll och helg.
6 månader provanställning
Arbetstid
• heltid på 75%
• Flexibilitet vid öppning/stängning är en fördel.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
• Förbereda och servera boba tea
• Ta emot beställningar och hantera kassan
• Hjälpa till vid rusningstider
• Städa och hålla ordning i caféet
• Fyllning av råvaror
• Ge god service till kunder
Passar dig som
• Vill arbeta helger, kvällar, eller några vardagar
• Är flexibel och gillar ett socialt och snabbtempoarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Bobaworld22@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laokhot, Nisachol
Prästvägen 1 (visa karta
)
302 63 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laokhot Nisachol Kontakt
Nisachol Laokhot Bobaworld22@gmail.com 0735628914 Jobbnummer
9668139