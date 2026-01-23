Bo Bra Hemma Södra Centrum söker undersköterskor
2026-01-23
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Bo Bra Hemma ingår i huvuduppdrag Hälsa. Hemtjänsten Bo Bra Hemma Södra Centrum är placerat centralt i Ängelholm och är ett cykelområde. I verksamheten finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef, samordnare, planerare, undersköterskor och vårdbiträde.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är omvårdnad i form av stöd och hjälp till invånare i deras dagliga liv. Planering och organisering av arbetet sker i tätt samarbete med enhetschef, samordnare, planerare, kollegor och övriga professioner.
Hälso- och Sjukvårdsuppgifter utförs på delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Vi arbetar med dator, mobiltelefon, läsplatta och IT-system för dokumentation och kommunikation så det är viktigt att du är bekväm med dessa arbetsredskap.Kvalifikationer
Det är ett krav att du som söker har undersköterskeexamen och bevis på rätten att använda titeln undersköterska. Det är ett krav att du kan flytande svenska i både tal och skrift samt att du klarar en medicindelegering.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av:
• Arbete inom hemtjänst
• Kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert
Du ska vara väl insatt i Socialtjänstlagens intentioner och i de grundläggande bestämmelserna för vad som ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen.
Arbetet ställer krav på att du kan cykla.
Du kommer att behöva använda personligt Bank-Id för att kunna logga in på ditt arbetsschema och i våra verksamhetssystem.
Du som söker är trygg i dig själv och i din yrkesroll och brinner för att ge god service och omvårdnad. Du trivs med att ta ansvar och att arbeta självständigt. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och har ett professionellt bemötande.
Som person ser vi att du är omtänksam, hjälpsam, initiativtagande och ser alla människors lika värde. Du är en lagspelare som ser det som naturligt att samarbeta i ett team med dina kollegor och hälso- och sjukvårdspersonal.
Du vill vara med och utveckla hemtjänsten, är öppen för ny teknik och ser samarbete och nytänkande som givna sätt för att lösa problem.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Arbetsplats
Ängelholms kommun, Bo bra hemma Kontakt
Enhetschef
Åsa Edahl asa.edahl@engelholm.se Jobbnummer
