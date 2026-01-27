Blomsterbutik söker Florist i Göteborg!
2026-01-27
Uppge referens "Bflorist" i din ansökan
Kontakta inte butiken direkt. Ansökning sker endast via denna annons.
Har du passion för blommor och kreativt skapande? Vi söker nu florister till vårt team i vår mysiga blomsterbutik i Göteborg!
Som person är du är noggrann, strukturerad och pratar flytande svenska. Tidigare yrkeserfarenhet av blomsterhantering är meriterande, men inte ett krav.
Arbetsuppgifter inkluderar att skapa och binda inspirerande buketter och dekorationer för olika tillfällen samt daglig skötsel av butikens blommor och material. I rollen ingår även att skapa olika typer av arrangemang såsom plantering/samplantering samt avancerade arrangemang som kransar, bröllopsbuketter och begravningsdekorationer. Därutöver ingår även diverse butikssysslor såsom städning och kassaarbete etc.
Tjänsten är på heltid.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bflorist".
