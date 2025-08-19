Blomsterboda söker Säljstöd till Norrköping!
Blomsterboda Sverige AB söker en passionerad säljare/säljstöd för att bli en nyckelspelare i vårt team i Norrköping!
Blomsterboda är en rikstäckande aktör och en av Sveriges främsta specialister på blommor inom dagligvaruhandeln. Vi fokuserar på närodlade, attraktiva och tillgängliga produkter, och vårt företag präglas av entreprenörskap, frihet under ansvar och kamratskap.
Arbetsbeskrivning:
Som säljstöd hos oss kommer du ha en central roll i att sköta våra blomsteravdelningar hos våra kunder i dagligvarubranschen. Din dag kommer börja på Blomsterbodas filial i Norrköping, där du plockar ihop sortimentet för dagens leveranser till butikerna du självständig ska besöka och ansvara för under arbetsdagen. Butikerna du ansvarar för varierar och en vecka är inte den andra lik! Till och från kommer du även i din roll åka tillsammans med en kollega och utföra arbete ihop och stötta ansvarig distriktssäljare.
I ansvaret för butikens blomsteravdelning kommer du utföra uppgifter som leverans, kundkontakt, sortimentshantering, varuvård, städning och prisvård.
Krav och meriter:
• Språk: Flytande svenska.
• Körkort: B-körkort är ett krav.
• Butiksvana: Erfarenhet från dagligvaruhandeln är meriterande.
Vad vi erbjuder dig:
• En omfattande internutbildning i vårt koncept, försäljning, växtkunskap, och nödvändig systemkunskap.
• Ett ansvarsfullt och roligt jobb med frihet under ansvar.
• Möjlighet att jobba med ett dedikerat team som älskar utmaningar och försäljning.
Vem är du?
• Motiverad av högt tempo och nya utmaningar.
• Van att skapa rutiner och effektivisera arbetsuppgifter.
• Älskar kundkontakt och har ett öga för färg och form.
• Lösningsorienterad och har lätt för att ta instruktioner.
• Njuter av att starta dagen tidigt på morgonen.
• Tidigare erfarenhet inom livsmedelsbranschen, särskilt frukt och grönt, är meriterande.
Låter detta som din nästa utmaning? Vi ser fram emot att välkomna en ny blomsterhjälte till vårt team.
