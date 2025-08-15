Blodcentralen Skanstull söker sjuksköterska
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och serviceinriktad sjuksköterska med erfarenhet av patientbemötande och venprovtagning? Då kan du vara den vi söker till Blodcentralen på Skanstull!
Du erbjuds
återkommande utbildningar i engelska för våra medarbetare
en miljö där vi hjälps åt, vi ser och bekräftar varandra
en inkluderande arbetsmiljö där vi hjälper varandra att utvecklas
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Vi som arbetar på Blodcentralerna bidrar varje dag till att sjuka och skadade människor kan må bättre. I Stockholms sjukvård går det åt cirka 100 liter blod per dygn. Att få blod handlar ofta om skillnad mellan liv och död. Blodet ges av frivilliga obetalda blodgivare och vi ansvarar för att ta hand om blodgivaren hela vägen genom deras besök hos oss. De ska känna bli informerade med bästa omtanke, mötas av en genuint välkomnande atmosfär, känna sig trygga och omhändertagna av en kompetent och vänlig personal. Våra ledord är Kompetens, Tillgänglighet, Medmänsklighet och Nytänkande.
Att intervjua och ta hand om blodgivarna som besöker oss är några av dina främsta arbetsuppgifter. Resten får du lära dig på plats tillsammans med kollegor.
Du kommer att ha din anställning på Skanstulls blodcentral men kan emellanåt behöva jobba vissa pass på våra systerenheter då vi hjälps åt med bemanning vid exempelvis sjukfrånvaro. Arbete två kvällar i veckan till klockan 20.00 är obligatoriskt samt även var tredje lördag.
Annonsen avser ett vikariat på ett år.
Vi söker dig som
är en naturligt social person, med ett utpräglat serviceinriktat bemötande och synsätt
gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att leva upp till dessa.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet inom professionen
Utvecklade kunskaper kring bemötande
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Meriterande:
Vana av venprovtagning
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk immunologi & transfusionsmedicin Kontakt
Jenny Berg Thorsson 076-0508685 Jobbnummer
9460979