Blockledare/Projektledare - Gripen Weapon system
2026-03-03
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som blockledare inom sektionen Operations Management för Saab JAS 39 Gripen Weapon System har du en central roll i den operativa ledningen på vapensystemnivå. Du ansvarar för att leda och samordna integrationsverksamheten från planering till leverans och utrullning av förmågelyft inom Gripen C/D och E/F.
Du driver uppdrag som ofta spänner över flera produkter och funktioner inom vapensystemet. Med helhetsperspektiv och tydlig struktur säkerställer du att tidplan, innehåll och kvalitet uppfyller uppsatta mål. Rollen innebär ett nära samarbete med programledning, editionsledning, tekniska ledare, integrationsprojektledare och chefer på olika nivåer.
Du fungerar som en samlande kraft i komplexa sammanhang, skapar tydlighet i prioriteringar och omsätter övergripande mål till konkreta handlingsplaner. Arbetet kräver både operativ handlingskraft och strategisk förmåga, där du växlar mellan detaljer och helhet för att säkra framdrift och leverans.
Tjänsten är placerad i Tannefors, Linköping
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning och koordinering i tekniskt komplexa miljöer, gärna inom flygindustri eller större systemutvecklingsprojekt. Du har god förståelse för hur utveckling och integration bedrivs inom Gripens vapensystem och är van att arbeta tvärfunktionellt över organisatoriska gränser.
Du har:
* Erfarenhet av projektledning i komplexa tekniska miljöer
* Förmåga att strukturera, analysera och fatta välgrundade beslut
* God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
* Förmåga att hantera flera parallella uppgifter med varierande tidshorisonter
Som person är du självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du behåller lugn och struktur även när förutsättningarna förändras och har förmågan att skapa engagemang och samarbete kring gemensamma mål.
Ditt ledarskap är coachande och inkluderande. Du bygger förtroende genom tydlig kommunikation, anpassar ditt budskap efter mottagare och säkerställer att förväntningar är förankrade. Med driv, mognad och helhetssyn bidrar du både operativt och strategiskt till vapensystemets fortsatta utveckling och leverans.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
