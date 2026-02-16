Blockchef - Stål/montage till megaprojekt
2026-02-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Om rollen
Vill du ta en nyckelroll i ett av Sveriges mest omfattande industriprojekt kopplat till uppförandet av framtidens stålproduktion?
Som Blockchef inom stål/montage hos NCC får du ett övergripande ansvar för planering, ledning och genomförande av stålmontage i en komplex och säkerhetskritisk stålverksmiljö. Rollen har tydlig tyngdpunkt på montageledning, tunga lyft och produktion av stålkonstruktioner.
Du ansvarar för att driva produktionen framåt - från etablering till färdig leverans - med fokus på kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och tidplan. Rollen innebär att du leder arbetsledare, yrkesmedarbetare och underentreprenörer samt säkerställer att arbetet bedrivs effektivt och enligt NCC:s höga säkerhetskrav.
Du blir en central länk mellan produktion, projektledning och kund, där du bidrar till både stabil leverans och affärsutveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Helhetsansvar för stålblocket inom projektet - planering, produktion, ekonomi och resultat.
Leda och utveckla teamet av arbetsledare och stålmontörer i det dagliga arbetet.
Driva och samordna montageproduktion med fokus på tunga lyft och stålinstallationer.
Säkerställa att arbetet följer NCC:s krav på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet.
Planera resurser, materialflöden och produktionsupplägg i nära samverkan med projektledningen.
Bygga och stärka relationer med kund och samarbetspartners.
Driva förbättringsarbete och effektiviseringar i produktionen.
Du är inte bara en ledare i produktionen - du är en kulturbärare som skapar struktur, trygghet och framdrift i en miljö där säkerhet och samarbete är avgörande.Publiceringsdatum2026-02-16Profil
Vi söker dig som är en trygg och strukturerad ledare med erfarenhet från stora och komplexa industriprojekt och montage av stålkonstruktioner. Du har förmågan att bygga förtroende i organisationen, driva produktionen framåt och samtidigt säkerställa stabilitet, kvalitet och framdrift i det dagliga arbetet ute på site.
Kanske arbetar du idag som platschef och vill ta nästa steg i ett större industriprojekt - eller så har du redan erfarenhet av att leda montage av stålkonstruktioner i komplexa miljöer.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av ledande roller med personalansvar inom stålmontage eller tung industri.
Dokumenterad erfarenhet av montageledning, tunga lyft och produktion i stålkonstruktioner.
Erfarenhet av arbete enligt SS-EN 1090 gärna med certifiering i TR-Stål,
God förståelse för produktionsplanering, ekonomiuppföljning och riskhantering.
Ett närvarande och kommunikativt ledarskap med fokus på säkerhet och resultat.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God IT-vana, särskilt inom Officepaketet.
Mod, kurage och instinkt att alltid göra det som krävs och det som är rätt.
Meriterande är:
Erfarenhet från byggnation av stålverk eller annan tung industriell produktion
Kunskap inom entreprenadjuridik och anbudsarbete.
Erfarenhet av förändringsledning i etablerade organisationer.
Placeringsort
Placeringsort är Luleå, där rollen kräver närvaro (40hr per vecka på site) ute i produktionen och nära samarbete med projektorganisationen.
Kontakt och ansökan
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Rekryteringsspecialist Zanko Dasko, 072-238 77 64.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum: 2026-03-14
För den här tjänsten genomför vi bakgrundskontroll i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Vi har gjort våra val angående annonskanaler och rekryteringstjänster och undanbeder oss försäljningssamtal.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
