Blivande Butikschef - Uppsala
Är du ett serviceproffs som vill vara med och bidra till fantastiska kundupplevelser? Är du dessutom en mästare på att leda, inspirera och utveckla människor? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad blivande butikschef till vårt team!
Din Roll
Som blivande butikschef på Lidl kommer du initialt inte att vara knuten till en specifik butik, även om adressen i rubriken hänvisar till en av våra butiker. Din resa börjar med en omfattande introduktion som anpassas efter dina unika erfarenheter och behov.
För att ge dig en djupgående förståelse för vår butiksverksamhet kommer du att arbeta i olika butiker i Uppsala och prova på alla olika roller i butikerna. Samtidigt kommer du att få utbildning inom områden som ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljö och nyckeltal. När introduktionen är klar kommer du att vara redo att framgångsrikt leda din egen butik som butikschef i någon av våra butiker i Uppsala.
Som butikschef på Lidl skapar du förutsättningarna för en inspirerande arbetsplats genom att leda ditt team, leverera resultat och tillsammans skapa en positiv kundupplevelse!
Du är övergripande ansvarig för butikens försäljning och resultat och är den som leder butikens ledningsgrupp. För dig är kunden alltid nummer ett, men det är lika viktigt att du framgångsrikt motiverar och utvecklar dina medarbetare. Det gör du till stor del genom att delta i det dagliga butiksarbetet och agera som en förebild.
Rollen innefattar också uppgifter som:
• Leverera utmärkt kundservice i din butik
• Ta fullt ansvar för butikens resultat och nyckeltal genom att löpande planera, följa upp och utveckla
• Leda och motivera ditt team för att få dem att prestera utifrån sin fulla potential
• Säkerställa den dagliga driften genom att leda och planera verksamheten i din butik
• Effektivt delegera arbetsuppgifter och motivera ditt team för att nå uppsatta nyckeltal
• Optimera butiksprocesser genom regelbundna analyser
• Rekrytera, introducera, utbilda och vidareutveckla ditt team
Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och utveckla team i en snabbrörlig och resultatorienterad miljö. Du har god problemlösningsförmåga och är duktig på att planera och delegera arbetsuppgifter. Du drivs av ditt starka kundfokus och prioriterar alltid kundupplevelsen. Att överträffa satta mål och maximera produktiviteten i ditt arbete ihop med ditt team ser du som en självklarhet. Utöver det är du en god kommunikatör och kan genom feedback utveckla ditt team och din butik.
Vi ser även att du:
• Har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning mot handel.
• Behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som ställföreträdande butikschef, butikschef eller som avdelningsansvarig inom dagligvaruhandeln eller annan serviceorienterad bransch.
Vi Erbjuder
Vi erbjuder dig en utmanande och utvecklande arbetsmiljö där du får mycket ansvar och möjlighet att påverka Lidls framgång i Sverige. Vårt dagliga arbete är, förutom att leda, inspirera och leverera utifrån tydligt satta mål, även karaktäriserade av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Och eftersom vi växer, kan du fortsätta utvecklas. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir helt enkelt en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt.
Hos oss har vi har förmåner så som förmånsbil, friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg, medarbetarrabatt i våra butiker, tillgång till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem.
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna. Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 22 maj 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Då våra butiker är öppna alla veckans dagar kommer arbetstider variera mellan tidiga morgonpass, dagspass, kvällspass och helgpass.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Vi är fler än 5 000 medarbetare över hela landet, ändå försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag 2025!
