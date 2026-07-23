Bli Ventilationsmontör med garanterad anställning hos Bravida!
Professionals Nord Norra Norrland AB / VVS-jobb / Kiruna Visa alla vvs-jobb i Kiruna
2026-07-23
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eller i hela Sverige
Vill du jobba praktiskt och vara med och bygga framtidens ventilationslösningar i Kiruna? Här får du utbildning, erfarenhet och en tydlig väg till jobb – oavsett tidigare bakgrund. Sök redan idag!
Information om utbildningen
Professionals Nord genomför denna satsning tillsammans med Satellite Group och Bravida.
Du får en utbildning som ger dig rätt kunskap och praktiska färdigheter för att snabbt komma in i rollen som ventilationsmontör.
Efter utbildningen blir du anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos Bravida i 18 månader. Målet är en fortsatt anställning direkt hos Bravida.
Vi välkomnar alla att söka – din motivation och inställning är det viktigaste.
Information om utbildningsperioden
Utbildningen kombinerar teori och praktik för att ge dig en bra start i yrket.
Du får kunskap inom:
Material och komponenter
Ritningsläsning och systemförståelse
Montage och installation
Byggprocess och säkerhet
Planering och digitala verktyg
Möjlighet till studiestöd finns under utbildningen.
Tidsplan:
Förstudie: 3 – 14 augusti 2026
Utbildning: 17 augusti – 6 november 2026
Första dag hos Bravida: 9 november 2026
Omfattning: Heltid
Plats under utbildning: Göteborg
Arbetsort: Kiruna
Information om tjänsten
Som ventilationsmontör arbetar du med installation och anpassning av ventilationssystem i olika typer av projekt.
Du får en varierande vardag där du:
Arbetar praktiskt med montage
Planerar delar av ditt eget arbete
Samarbetar med kollegor och andra yrkesgrupper
Du blir en del av ett team med bra stämning och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som
Är minst 18 år
Har B-körkort
Kan svenska och engelska
Har ett tekniskt intresse
Är motiverad att lära dig yrket
Klarar tester och bakgrundskontroll
Vi tror att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med praktiskt arbete. Du gillar att samarbeta men kan också arbeta självständigt.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker får du svara på några frågor om din motivation.
Skicka in:
CV
Personligt brev där du berättar varför du är intresserad
Du kommer även att genomföra tester som en del av processen.
Urval sker löpande – skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Alma Jonsson på alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.bravida.se/
981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Sverige Kontakt
Konsultchef
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181 Jobbnummer
10009827