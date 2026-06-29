Bli vår nya redovisningsekonom!
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2026-06-29
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Vill du ta steget i karriären och arbeta brett hos ett växande bolag i framkant? Välkommen till INTEC – ett bolag med stark tillväxt där du som Redovisningsekonom får en central roll i att utveckla både bolag och projekt.
Vi växer och söker därför en Redovisningsekonom som vill vara med att bygga framtidens ekonomiavdelning – ett uppdrag som kombinerar redovisning, analys och projektstyrning.
Om rollen
Det här är en bred och varierade tjänst för dig som trivs med helhetsperspektiv och vill arbeta affärsnära. Du kommer ha ett helhetsansvar för flera bolag, med fokus på projektredovisning och att stötta verksamheten i sin fortsatta utveckling. Som redovisningsekonom blir du en viktig länk mellan ekonomi, ledning och projektverksamheten i de bolag du hanterar.
I rollen ingår bland annat att:
arbeta med projekt- och uppdragsredovisning
ansvara för månadsbokslut och rapportering till vår börsnoterade koncern,
hantera delar av löpande redovisning, moms, skatter samt kund- och leverantörsreskontra,
göra ekonomiska analyser, uppföljningar och sammanställningar till VD och ledning,
samarbeta nära projektledare, chefer, VD och koncernekonomi.
Du ingår i ett team på 8 st ekonomer & projektekonomer och rapporterar till vår Ekonomichef.
Vem är du?
Du är en nyfiken ekonom som vill mer än bara att bokföra – du vill förstå affären bakom siffrorna och bidra till att driva den framåt. Du trivs när du får arbeta nära verksamheten, utveckla processer och hitta smartare sätt att göra saker på.
Du har god erfarenhet som redovisningsekonom, gärna från projekt- eller entreprenadverksamhet, och tycker om att arbeta brett - från bokslut till analys. Erfarenhet av projekt- eller uppdragsredovisning är meriterande.
Som person är du engagerad, analytisk och gillar att ta ansvar. Du ser helheten, men har samtidigt öga för detaljer som gör skillnad. Du har lätt för att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till att utveckla både teamet och verksamheten.
Vi ser att du har en ekonomisk utbildning eller motsvarande erfarenhet samt god systemvana på minst 5 år. Har du arbetat i en koncern eller i ett börsnoterat bolag är det ett stort plus.
Varför välja oss på INTEC?
Här får du chansen att arbeta i ett bolag där du verkligen får påverka – både i ditt dagliga arbete och i hur vi bygger vår ekonomi- och projekthantering framåt. Vi värderar initiativ, utveckling och samarbete högt.
Hos oss får du en bred och utvecklande roll med möjlighet att växa inom koncernen. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team i en organisation som förenar stabilitet med framåtanda.
Vi erbjuder dessutom generösa förmåner och stor flexibilitet.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
INTEC är ett modernt konsultföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom byggnad, industri och infrastruktur. Vi finns i Sverige, Norge, Finland och England och är strax under 600 medarbetare som arbetar med både små och stora uppdrag – från lokala projekt till större satsningar med betydelse för samhällsutvecklingen.
Med våra värdeord – kompetenta, positiva, moderna och nära – strävar vi efter att göra verklig skillnad för våra kunder, samhället och framtiden. Vår kundbas är varierad och omfattar allt från stora företag till mindre fastighetsägare.
INTEC ingår i Instalco, en börsnoterad koncern med över 6 200 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och England. Det ger oss styrkan i ett större sammanhang, samtidigt som vi behåller vår nära och personliga kultur.
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt växande team. Här får du möjlighet att arbeta i en miljö som präglas av innovation, kvalitet och hållbarhet, där vi sätter fokus på att arbeta Beyond Engineering.
Hos oss blir du en del av en gemenskap där kollegorna drivs av passion för sitt arbete och där samarbete och gemensamma framgångar värderas högt.
Vi prioriterar balans mellan arbete och privatliv och erbjuder förmåner som stöttar detta. Dessutom får du chansen att utvecklas i en roll med varierande projekt och kontinuerliga möjligheter till kompetensutveckling.
Stationeringsort: Borlänge eller Stockholm
Tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning
Ansök och bli en del av vår resa
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi gör löpande urval och håller intervjuer under processen, så vänta inte med att söka. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat.
Sista ansökningsdag är 2026-07-22.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Cecilia Hagdahl på 070-217 97 23, cecilia.hagdahl@intec.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Ansökan tas endast emot via vår karriärsida: https://intec.careers.haileyhr.app/sv-SE/job/ Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intec Nordic AB
(org.nr 559264-9635), http://www.intec.se
Veterinärgränd 2 (visa karta
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121 63 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982708