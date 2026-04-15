Bli vår nya Front Office Coordinator till Stockholm!
2026-04-15
Vill du ha en serviceroll i ett internationellt bolag där du får ansvara för den dagliga servicen?
Är du en person som alltid ligger steget före och har öga för detaljer när det gäller att skapa en trivsam arbetsmiljö? Trivs du i en serviceinriktad roll där den ena dagen inte är den andra lik?
Då kan det här vara tjänsten för dig!
ECIT är ett företag specialiserat på outsourcing av ekonomi-, löne- och affärssystemstjänster med verksamhet i hela Sverige. Vi är ett stabilt och familjärt bolag som växer både genom förvärv och organisk tillväxt, och trots expansionen behåller vi vår personliga kultur och höga kompetensnivå.
Nu söker vi en Front office coordinator till vårt kontor i Stockholm, en nyckelroll för att skapa en professionell, välkomnande och välfungerande arbetsplats.
I rollen är du en central del av vår dagliga verksamhet och ansvarar för att kontoret fungerar smidigt och håller en hög standard. Du arbetar både praktiskt och administrativt. Arbetsuppgifterna kan innefatta posthantering, event och aktiviteter, kommunikation i våra Teams-kanaler och mejlkorgar, underhåll av kaffemaskiner, att se över kontorslandskapet så att det ser snyggt och trivsamt ut, att välkomna besökare och ta emot leverantörer, hantera beställningar samt ha löpande kontakt med leverantörer och kollegor. Du är en viktig kontaktpunkt i organisationen och bidrar till en positiv och professionell kontorsmiljö.
Rollen är varierad och ger dig möjlighet att ta ansvar för det operativa på kontoret. Du deltar även i planering och genomförande av interna aktiviteter och event, och är med och bidrar till att vidareutveckla vårt kontor och våra arbetssätt.
Tjänsten är placerad i våra moderna och trivsamma lokaler i Stockholm och innebär arbete på plats på kontoret. Du rapporterar till Service Center Manager (Madeleine) och blir en del av ett engagerat och professionellt team.Kvalifikationer
Erfarenhet av service, administration eller kontorsdrift.
Vana av arbete med leverantörskontakter.
Självgående i Office 365 och van att hantera olika slags verktyg och system.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och proaktiv. Du har öga för detaljer, tar initiativ och arbetar med en naturlig känsla för service.
Du kommunicerar tryggt och skapar förtroende i mötet med både kollegor, leverantörer och besökare. Som person är du prestigelös, samarbetar väl och bidrar till en inkluderande och positiv arbetsmiljö.
Vi uppskattar också att du är förbättringsdriven och kombinerar operativ handlingskraft med engagemang, noggrannhet och ett varmt bemötande.
Vad kan ECIT erbjuda dig?
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll i en internationell och expansiv koncern.
Du blir en nyckelperson för vår arbetsmiljö och får stort utrymme att påverka. Vi erbjuder:
UTECKLING OCH LÄRANDE - Vi ger dig verktygen att växa, både bredda och fördjupa dina kunskaper.
STARK GEMENSKAP- Vi bygger en familjär kultur där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
SNABBA BESLUT - Kort väg till ledning och chefer som alltid är nära till hands.
VÄRDERINGSSTYRD ARBETSPLATS - Vi står för jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur där alla får utvecklas.
FRAMÅTLUTANDE FÖRETAGSKULTUR - Entreprenöriell företagskultur i en växande internationell koncern
ECIT är ett företag med nordiska rötter som grundades 2013. Idag har vi mer än 3 000 anställda i 11 länder. I Sverige är vi ca 650 anställda på 20 orter.
Våra värdeord är: Öppen kommunikation, mod, integritet och entreprenörskap
Välkommen med din ansökan!
Har vi väckt ditt intresse av att jobba som Front office coordinator till Stockholm? Då urvalsprocessen sker löpande ber vi dig skicka in din ansökan snarast möjligt.
Tjänsten tillämpas tillsvidareanställning som föregås av provanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Vi ser framemot att höra ifrån dig!
Detta är ett heltidsjobb.
