Bli vår nya elprojektör i Umeå!

Vill du vara med och skapa smarta eltekniska lösningar som gör verklig skillnad? Hos vår kund får du en nyckelroll i projekt som formar framtidens infrastruktur. Du arbetar med ljusberäkningar, kabeldimensionering och teknisk dokumentation, allt från idé till färdig lösning. Tjänsten utgår från kundens kontor i centrala Umeå, med närhet till både stadspuls och träningsmöjligheter. Perfekt för dig som vill kombinera teknikintresse med ett aktivt vardagsliv! Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ledande aktörer inom teknik, design och konsulttjänster, med global närvaro och ett starkt fokus på hållbar utveckling. Organisationen driver framtidens lösningar inom infrastruktur, industri och energi med målet att skapa verklig nytta för kommande generationer.
Som Elprojektör inom väg- och utomhusbelysning får du en nyckelroll hos vår kund i att skapa hållbara och smarta eltekniska lösningar. Du arbetar med allt från ljusberäkningar och kabeldimensionering till materialval och teknisk dokumentation, inom områden som belysning, kraft och kanalisation. Du är med och tar fram systemhandlingar, förfrågningsunderlag och relationshandlingar, samtidigt som du bidrar till uppdragsplanering och genomför utredningar för att säkerställa att kundens behov möts och projekten levereras med hög kvalitet. Hos vår kund får du möjlighet att kombinera teknik, kreativitet och samhällsnytta i projekt som gör verklig skillnad.
Arbetet har sin bas på vår kunds kontor centralt i Umeå, med närhet till allt du kan önska! Här har du närhet till restauranger, shopping och dessutom smidiga träningsmöjligheter, vilket gör det enkelt att kombinera jobb med ett aktivt vardagsliv.
Du erbjuds:
• Möjligheten att växa inom företaget och stor chans till utveckling
• Arbete med en bred variation av projekt och bidra till hållbara och effektiva lösningar inom samhällsbyggnad
• En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen som ejprojektör på bästa sätt
Det här är ett konsultuppdrag via Academic Work, vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar ute hos vår kund. Uppdraget är långsiktigt och erbjuder starka möjligheter till överrekrytering, förutsatt att samtliga parter är nöjda med samarbetet. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande. Det här kan bli starten på något riktigt spännande!
Dina arbetsuppgifter
• Ta fram teknisk dokumentation, inklusive systemhandlingar, förfrågningsunderlag och relationshandlingar
• Utföra ljusberäkningar och kabeldimensionering för väg- och utomhusbelysningsprojekt
• Delta i uppdragsplanering och genomföra tekniska utredningar för att säkerställa att kundens krav uppfylls
• Välja material och projektera eltekniska lösningar inom belysning, kraft och kanalisation
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasial utbildning med inriktning el, alternativt eftergymnasial utbildning inom el
• Har några års erfarenhet inom elprojektering eller minst 4 års erfarenhet som installatör
• Har erfarenhet från deltagande vid byggmöten, samordningsmöten och projekteringsmöten
• Har kunskaper inom projektledning, kalkylering, AMA, entreprenadjuridik och besiktningar
• Har kunskaper inom program som bl.a. AutoCAD, Chaos, CADIUM, EL-VIS, Febdok och DIALux
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
• Bor/har anknytning till Umeå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
