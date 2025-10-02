Bli vår nya C-chaufför/Flyttgubbe ansök idag!
SBZ Group AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SBZ Group AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Västerås
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du redo för ett jobb där du får vara aktiv, samarbeta och ge kunderna en toppenstart i deras nya hem? Vi söker nu engagerad flyttpersonal till vårt team i Stockholm!
Vi letar efter dig som inte bara vill bära lådor, utan som ser värdet i att leverera bästa möjliga service och som alltid strävar efter ett perfekt resultat. Att flytta är en stor händelse för våra kunder, och du är nyckeln till en smidig upplevelse.
Vad vi söker hos dig
Dina viktigaste egenskaper
Serviceinställdhet: Ett professionellt och positivt kundbemötande är A och O. Du är vårt ansikte utåt!
Samarbetsvilja: En positiv inställning och förmåga att arbeta i team för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för både kollegor och kunder.
Språk: Du behärskar svenska eller engelska i tal och skrift.
Personligheten väger tyngst! Din positiva attityd, din vilja att hugga i och din ansvarsfullhet är det viktigaste av allt.
Meriterande - men inget krav:
Erfarenhet av flyttarbete (som flyttgubbe eller liknande).
Erfarenhet av att bära, lyfta och arbeta fysiskt på ett noggrant och ansvarsfullt sätt.
Är du en lagspelare som gillar att arbeta fysiskt och som alltid har kundens bästa i fokus?
Skicka in din ansökan omgående! Vi rekryterar löpande.
Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig direkt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info.sbzgroup@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SBZ Group AB
(org.nr 559121-2336)
112 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9537228