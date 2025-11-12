Bli vår nästa VVS-montör i Växjö
2025-11-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Emmaboda
, Värnamo
, Sävsjö
, Vetlanda
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Är du en noggrann och serviceinriktad VVS-montör som gillar att planera ditt arbete och ta ansvar från start till mål? Vill du dessutom bidra till trygga och hållbara värmelösningar för fastighetsägare? Då kan du vara den vi söker!
Som VVS-montör kommer du i huvudsak att arbeta med demontering, byte av packningar och återmontering av fjärrvärmecentraler. Du har daglig kontakt med fastighetsägare, där du själv bokar in arbetet och ser till att varje uppdrag genomförs smidigt och professionellt. Här blir din kompetens och trygghet extra viktig då du möter kunder som behöver en VVS-montör som kan förklara varför arbetet måste utföras, skapa förtroende och alltid lämna efter sig ett snyggt och välgjort resultat.
Rollen passar dig som uppskattar frihet under ansvar, du planerar din egen arbetsdag, dokumenterar ditt arbete och säkerställer att varje moment håller hög kvalitet.
Tjänsten utgår från din bostad och arbetsområdet omfattar Växjö. Därför behöver du ha B-körkort och tillgång till egen bil.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, klockan 07.00-16.00. Detta uppdrag beräknas starta i december eller januari och pågår i ca 8 månader framåt.
Det här är en roll för dig som vill kombinera tekniskt arbete med kundkontakt, och som uppskattar variation, ansvar och möjligheten att växa inom VVS-området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av VVS, gärna med inriktning fjärrvärme och/eller värmesystem. Du kompletterar denna erfarenhet med att du har en utbildning i Säker Vatteninstallation.
Vidare har du B-körkort och tillgång till egen bil, dessutom har du goda kunskaper i svenska - både tal och skrift.
För att trivas i rollen bör du ha ett positivt förhållningssätt och ett driv som gör att du har lätt för att få saker att hända. Med din analytiska förmåga löser du de uppgifter du ställs inför, på ett effektivt sätt och alltid med kvalitén som utgångspunkt. Din servicekänsla är hög och du är både strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta konsultchef Anna Svensson på telefon 0725-800 499 eller e-post anna.svensson@nearyou.se
.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast eller senast söndagen den 30 november 2025. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
