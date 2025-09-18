Bli vår nästa verksamhetsutvecklare!
2025-09-18
Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Järfälla samlar myndighetsdelarna vuxen och försörjning samt barn och unga tillsammans med en omfattande öppenvård allt under samma tak. Arbetet är komplext och utmanande, men vi står stadigt i vårt sociala uppdrag och utvecklar verksamheten tillsammans.
Här arbetar runt 300 engagerade medarbetare som vill skapa en socialtjänst av hög kvalitet.
IFO är en del av socialförvaltningen, som totalt består av cirka 2 000 medarbetare inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder och stödfunktioner. Vårt gemensamma mål är en sammanhållen socialförvaltning alltid med invånarna i fokus. Nu söker vi en ny verksamhetsutvecklare med uppdrag att samordna och utveckla IFO med fokus på kvalitet, effektivitet och resurser som används på bästa sätt.
Som verksamhetsutvecklare på avdelningen individ- och familjeomsorg arbetar du nära avdelningschef för individ- och familjeomsorgen och ledning. Du har ett strategiskt ansvar för att planera, utveckla och samordna verksamheten med fokus på kvalitet, effektivitet, ekonomi och resursfördelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Strategisk planering och utveckling av socialtjänstens verksamheter
* Uppföljning och analys av resultat i relation till politiska mål och ekonomiska ramar
* Bistå avdelningschef i samordning av aktiviteter och insatser inom och mellan verksamhetsområden
* Bidra till samverkan och ett gemensamt perspektiv mellan IFO:s verksamhetsområden
* Genomföra kvalificerade analyser av processer, arbetssätt och resultat
* Ta fram beslutsunderlag som bidrar till kloka vägval
* Skapa och upprätthålla goda kontakter med interna och externa samarbetspartners
* Omvärldsbevaka lagstiftning, policyutveckling och goda exempel från andra offentliga aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen
* Flerårig erfarenhet av strategiskt och administrativt arbete inom offentlig sektor
* God förståelse för socialtjänstens uppdrag, regelverk och politiskt styrd verksamhet
* Mycket god analytisk förmåga särskilt i att använda data för att driva förbättringar
* Erfarenhet av förändringsledning och förbättringsarbete
* Erfarenhet av samverkan mellan socialtjänstens olika verksamhetsområden och externa aktörer
* Utmärkt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god administrativ skicklighet och IT-vana.
Du är strategisk och analytisk med helhetssyn, samtidigt som du är kommunikativ och relationsskapande och bygger förtroende i dina kontakter. Du är självständig men samarbetar gärna med andra, och du är strukturerad, lösningsorienterad och flexibel. Du är lyhörd och anpassar dig lätt i föränderliga sammanhang, engagerad i att skapa samhällsnytta och leverera god service till invånarna. Samtidigt är du en person med integritet och förståelse för rollen som opartisk tjänsteperson.
Meriterande är erfarenheter från arbete inom kommunal verksamhet, kunskap om relevanta lagar och styrmodeller. Erfarenhet av verksamhetsplanering, uppföljning, målstyrning och arbete i ledningsgrupp är också meriterande.
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker löpande under processens gång.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
