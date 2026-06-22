Bli vår nästa förvaltningsledare!
Chas Visual Management AB / Datajobb / Nacka Visa alla datajobb i Nacka
2026-06-22
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Tycker du att det är viktigt att jobba på ett företag som har högt ställda värderingar? Ett bolag där entreprenörskap och samhällsnytta går hand i hand. Är det viktigt för dig att ha inflytande över din egen arbetssituation?
På Chas satsar vi inte bara på att ge våra konsulter de allra bästa uppdragen och högsta möjliga kompetens. Vi vill också ge tillbaka till samhället. Vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet, därför arrangerar vi årliga utlandskonferenser och minst ett socialt event per månad. Alla är välkomna att delta!
På Chas står individen i fokus, och vi vill hjälpa våra konsulter att förverkliga sin fulla potential genom kontinuerlig utveckling och breddning av kompetens. Våra kunder spänner över flera spännande branscher – från fintech och retail till mediebranschen och offentlig sektor. Några exempel på kunder är Spotify, H&M, SEB och Telenor. Vi erbjuder dessutom gratis utbildning via vår egen skola där du kan fördjupa dig i nya teknologier eller ämnen som intresserar dig. Är du nyfiken på att lära dig mer om maskininlärning, AI eller dataanalys? Hos oss är det möjligt!
Chas är också mycket engagerat i CSR-arbete. Vi tror på att göra mer än att bara donera pengar. Våra konsulter har deltagit i projekt runtom i världen, från att bygga mikroekonomier i Laos till att leda utbildningsprogram i socialt utsatta områden. Vill du vara en del av detta och kanske bidra med ditt eget initiativ? Vi vill gärna höra mer från dig!
Tillsammans på Chas delar vi erfarenheter, värderingar och ett gemensamt engagemang för vår verksamhet och våra kunder. Att vara en Chassare innebär att du blir en del av vår familj!
OM JOBBET
Vi söker nu en förvaltningsledare för våra uppdrag inom både offentlig och privat sektor. I rollen kommer du att ansvara för att driva och samordna förvaltningsarbetet för verksamhetskritiska IT-tjänster och system hos våra kunder. Du arbetar nära verksamhet, IT och andra intressenter med fokus på planering, prioritering, budget, uppföljning och långsiktig utveckling av förvaltningsobjekt. Vidare söker vi dig som har minst 10 års erfarenhet av förvaltningsledning, IT-styrning eller liknande roller och som trivs i konsultrollen med varierande uppdrag och miljöer. Du är strukturerad, kommunikativ och van att skapa samarbete mellan verksamhet och IT. Erfarenhet av PM3, ITIL eller liknande förvaltningsmodell samt erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor är meriterande.
OM OSS
Chas har blivit utsedd till Europas bästa arbetsgivare av European Business Awards, tack vare vårt demokratiska arbetssätt och vårt stora engagemang för både medarbetarna och samhället. Vi arbetar innovativt och med entreprenörsanda, samtidigt som vi har stabiliteten av ett etablerat bolag. Detta gör att vi kan driva omfattande CSR-arbete och starta initiativ som vår egen skola för fullstack-utvecklare.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med de allra senaste teknologierna, delta i konferenser och utvecklas både personligt och professionellt. Du får en mentor som stöttar dig i din karriär och tillgång till ett brett utbud av personalförmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chas visual management AB
(org.nr 556726-4758)
Stubbsundsvägen 11 (visa karta
)
131 41 NACKA Arbetsplats
Chas Visual Management AB Kontakt
Konsultchef
Nellie Svensson nellie.svensson@chas.se 0735229324 Jobbnummer
9972256