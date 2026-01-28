Bli vår nästa Datasamordnare på Siemens Mobility!
2026-01-28
Är du en strukturerad och noggrann person som älskar att se till att information är korrekt, lättillgänglig och uppdaterad? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu en engagerad Datasamordnare till vårt team på Siemens Mobility.
I din roll som Datasamordnare är du huvudansvarig för dokumentationsprocessen på Siemens Mobility dvs. du agerar som en delprojektledare för dokumentation. Det innebär att leda, planera, utveckla och utföra dokumentationshantering, med avseende på leveranser och processer. Detta innebär kontinuerlig dialog med projektmedlemmar, kund och underentreprenörer. Det är stort fokus på kommunikation i tjänsten, både internt och externt. Vi ser gärna att du utgår från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall eller Västerås.
Arbetsuppgifter innebär administration med många gränsytor så det gäller att man gillar struktur samt ordning och reda. Förmåga att samarbete och tydlighet är något som är viktigt i denna roll.
Som Datasamordnare spelar du en nyckelroll i att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i vår dokumenthantering. Du är van vid självständigt arbete och att löpande prioritera och organisera bland dina arbetsuppgifter i syfte att nå uppsatta mål. Du är en viktig pusselbit för att bidra till framgång i våra projekt!
Du arbetar bland annat med:
* Sätta dokumentationsstruktur och dokumentationsförteckning för leveranser, både digitalt och fysiskt
* I samråd med projektledare sätta tidplan och ansvarsfördelning för dokumentationsleveranser
* Fastställa granskningsrutin internt och extern samt granska formalia
* Samordning av dokumentationsleveranser (internt/externt)
* Säkerställa kravuppfyllnad intern och externt gällande dokumentation, samt fånga upp eventuella möjligheter och risker
* Inläsning i dokumenthanteringssystem
* Överlämning av teknisk anläggningsdokumentation till förvaltning.
* Vid behov stödja och utbilda personal inom dokumenthantering och vid behov utbilda i våra system och processer
* Identifiera och implementera förbättringar i våra dokumentationsprocesser för ökad effektivitet
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* En relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis informationshantering, teknik, administration eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Minst 3 års erfarenhet av liknande roller inom dokumenthantering, gärna från en teknisk miljö, med fördel inom järnvägs-, infrastruktur- eller entreprenadbranschen
* God kännedom om teknisk dokumentation, de ritningar och olika dokumenttyper som finns
* Erfarenhet av kravhantering inom dokumentation samt de rutiner och standarder som finns
* Goda kunskaper i relevanta dokumenthanteringssystem och Microsoft Office-paketet (särskilt Word, Excel och SharePoint)
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då vi arbetar i en internationell miljö
* Du är strukturerad, noggrann, proaktiv och har en god förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du är kommunikativ och trivs med att stötta andra, samt har förståelse för kravhantering och dess kritiska roll för projektframgång
Vi ser det som en stor bonus om du har:
* Grundläggande kunskap i något digitalt ritprogram (ex. CAD).
* Erfarenhet av och kunskap om Trafikverkets och/eller Trafikförvaltningens kravdokumentation (t.ex. TDOK, TRVINFRA, SSÄK) och dokumentationssystem (t.ex. EBBOT, IDA, ProjectWise, Projektportalen)
* Har kontraktsvana samt kunskap inom entreprenad- och konsultjuridik
* Arbetslivserfarenhet från anläggningsprojekt, exempelvis järnvägs- och tunnelbaneprojekt, samt samarbete med kunder som Trafikverket eller Stockholms Trafikförvaltning
Om du inte passar in på alla kriterier ovan men ändå känner igen dig i några, ansök ändå så ser vi tillsammans om vi matchar!
Låter det intressant?
Sök redan idag - vi ser fram emot att lära känna dig!
För frågor kring tjänsten, kontakta Linda Karlsson, linda.karlss...
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
