Bli undersköterska i idylliska Strängnäs - vi söker dig!

Eveo AB / Undersköterskejobb / Strängnäs
2026-03-05


Eveo är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap arbetar för bästa möjliga omsorg för våra äldre. Med anledning av tillväxt i verksamheten söker vi nu fler medarbetare till vår verksamhet i Strängnäs.
Som undersköterska/vårdbiträde hos Eveo blir du en viktig del i ett engagerat team där kundens trygghet, självbestämmande och välbefinnande står i centrum. Du arbetar nära både kunder och kollegor för att skapa en vardag fylld av omtanke och respekt.

2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad såsom hjälp med hygien, på- och avklädning, toalettbesök och förflyttningar

Praktisk hjälp i hemmet; städning, tvätt, inköp och måltidsstöd

Observera hälsotillstånd och rapportera förändringar till ansvarig sjuksköterska eller chef

Dokumentation i digitalt journalsystem

Skapa trygghet och upprätthålla goda relationer med kunder och anhöriga

Kravprofil för detta jobb
Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift

Grundläggande datorkunskap/datorvana för dokumentation

Meriterande erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen

Körkort B är ett krav

Cykelvana

Omfattning och arbetstid

Heltid (eller enligt överenskommelse)

Arbetstider dag, kväll och helg förekommer

Tillträde enligt överenskommelse

Vi erbjuder

En varm och inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor

Introduktion och stöd i arbetet samt möjlighet till kompetensutveckling

En chans att göra skillnad varje dag i människors liv

Kontinuerlig handledning och tydlig ledning lokalt

Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Vid kallad intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd.
Skicka din ansökan och CV så snart som möjligt - urval sker löpande. Vi välkomnar sökande oavsett kön, ålder eller bakgrund och strävar efter en inkluderande arbetsmiljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7340350-1877291".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eveo AB (org.nr 556778-1686), https://eveo.teamtailor.com
Trädgårdsgatan 23 (visa karta)
645 31  STRÄNGNÄS

Arbetsplats
Eveo

Jobbnummer
9780383

