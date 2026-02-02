Bli tim-och sommarvikarie i våra LSS-verksamheter
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier till våra LSS-verksamheter inom grupp- och servicebostad, daglig verksamhet samt korttidsverksamhet.
Som timvikarie har du möjlighet att jobba före, under och efter sommaren. Vi erbjuder fast sommarschema eller möjlighet att arbeta vid behov.
Bli timvikarie och stöd personer med funktionsvariationer. Var med och skapa trygghet, delaktighet och goda levnadsvillkor ett arbete där du är viktig, kan bidra och utvecklas tillsammans med vårt engagerade team.
Hos oss får du ett omväxlande arbete som kan innefatta stöd både muntligt och fysiskt i bland annat:
* Personlig hygien och omvårdnad
* Inköp, matlagning och städning
* Handräckning av mediciner
* Daglig dokumentation
* Stödja och planera dagliga och veckovisa aktiviteter i alla våra verksamheterKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Fyllt 18 år
* Är ansvarstagande, flexibel och har ett gott bemötande
* Brinner för att arbeta med människor och inom LSS
* Har god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
* Tycker om att delta i inomhus- och utomhusaktiviteter oavsett väder
* Kan arbeta dag-, kväll-, natt- och helgtid
Meriterande, men inte ett krav:
* Utbildning inom omvårdnad eller barn och fritid
* Erfarenhet från liknande arbete
* B-körkort
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och begär in utdrag från polisens belastningsregister av samtliga som kan vara aktuella för anställning.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
