Bli terapeut hos Fasciaklinikerna - OBS: Utbildning innan arbetsstart
MAR Wellness AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MAR Wellness AB i Stockholm
Vi växer och söker en ny kollega till vårt team på Sankt Eriksplan!
Till en början erbjuder vi arbete tre dagar i veckan, med möjlighet att utöka till fyra eller fem dagar.
Innan anställning erbjuds en obligatorisk introduktionsutbildning som kombinerar teori och praktik. Om du redan har genomgått den längre utbildningen till Fasciaspecialist behöver du inte gå introduktionsutbildningen.
• ---------------
Erfarenhet av fysisk, terapeutisk verksamhet är meriterande, men inget krav. Vi söker framför allt dig som är nyfiken på att lära, värdesätter service och brinner för att hjälpa människor att må bra.
Du kommer att spela en viktig roll i att hjälpa våra kunder att återfå sin rörlighet och livskvalitet genom att arbeta med Fasciabehandling.
Vi erbjuder löpande fortbildning.
Vi söker dig som..
• vill hjälpa andra att uppnå sin fulla potential
• drivs av att hjälpa människor att må bättre
• vill arbeta med likasinnade och utvecklas tillsammans
• vill öka rörlighet och livskvalitet för kunder
• ---------------
Hur en behandling går till:https://fasciaclinics.com/se/behandling
En Fasciabehandling är ett effektivt sätt att öka rörlighet och avslappning, förbättra cirkulationen och öka vätskeflödet.
Behandling sker med moderna patenterade behandlingsverktyg, optimerade för skonsam och effektiv behandling av hela kroppen.
De beprövade behandlingsprocesserna bygger på över 10 års samlad erfarenhet från manuella terapeuter från olika yrkesgrupper och på den senaste forskningen inom fascia.
• ---------------
Ansökan skickas till:marcus@fasciaklinikerna.se
För mer information om Fasciaklinikerna:https://fasciaclinics.com/se/
• ---------------
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: marcus@fasciaklinikerna.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MAR Wellness AB
(org.nr 559449-6936), https://fasciaclinics.com/se/
Birkagatan 32 (visa karta
)
113 39 STOCKHOLM Jobbnummer
9639176