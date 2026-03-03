Bli teknisk expert som ILS-Ingenjör genom Academic Work Academy
Academic Work Sweden AB / Gruv- och metallurgijobb / Kramfors Visa alla gruv- och metallurgijobb i Kramfors
2026-03-03
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Kramfors
, Härnösand
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Har du drömmar om att förbättra världen och bidra till ett tryggare samhälle? Efter 12 veckors utbildning genom Academic Work Academy får du möjlighet att arbeta med de mest avancerade tekniska lösningarna och växa i rollen som ILS-Ingenjör hos BAE Systems. Tveka inte att söka denna möjlighet redan idag!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
För fjärde gången i rad är det nu dags att rekrytera nya stjärnor för vårt Academy ILS-program. En ILS-ingenjör kan beskrivas som en teknisk superhjälte som jobbar för att se till att system och produkter fungerar på ett säkert, effektivt och pålitligt sätt. Du blir en nyckelspelare i att optimera drift och underhåll av avancerade system i en framtidssäker bransch där behovet av din kompetens bara ökar.
Rekryteringen baseras enbart på förmågor och rätt personlighet, så även du utan tekniska erfarenheter är välkommen in med din ansökan. Du utlovas 12 spännande och intensiva utbildningsveckor på vårt Academyprogram med en fast anställning efter avklarad examen med uppdrag hos våra spännande samarbetspartners.
Emil Nordman, Alumn ILS Academy 2023.
"Alla elever hade olika bakgrunder och gick in i utbildningen med samma mål, att byta karriär och bli ILS ingenjörer. Det är otroligt att i efterhand se hur mycket vi har lärt oss genom dessa korta men intensiva veckor och att vi nu får jobba med världens häftigaste och mest avancerade teknik."
I årets ILS-program samarbetar vi med BAE Systems till platsen i Örnsköldsvik. BAE Systems utvecklar och tillverkar världsledande strids- och transportfordon som används av försvarsmakter globalt. BAE Systems tillhandahåller innovativa lösningar och kombinerar avancerad teknik med högsta krav på rörlighet, skydd och digitalisering. Här får du vara med och forma framtidens försvarsteknik i en högteknologisk och inspirerande miljö.Dina arbetsuppgifter
ILS (Integrerat Logistikstöd) används för att optimera underhåll och drift av avancerade system. Tänk dig att du ska köpa en bil som både fungerar bra från start och är kostnadseffektiv att underhålla i längden. Finns reservdelar om tio år? Är det lätt att byta en trasig strålkastare? En ILS-ingenjör säkerställer att sådana frågor beaktas - för komplexa system inom försvar, flyg, rymd, sjöfart och fordonsindustrin.
Som ILS-ingenjör arbetar du med kravhantering, logistikplanering och underhållsstrategier inom försvar, industri och infrastruktur. Rollen innefattar att ta fram specifikationer, genomföra analyser och designarbete, formulera tekniska ordrar samt granska leverantörers arbete. Du ansvarar även för kvalitetskontroll och teknisk support, både internt och till kunder.
Efter examen kan du arbeta med allt från ubåtar till flygplan och bidra med analyser, tekniska specifikationer, designarbete och kvalitetskontroll. Du får chansen att jobba nära projektledare och ingenjörer.
Info om utbildningen
Accelerated Learning ligger till grund för programmet - en intensiv och praktisk utbildningsmodell med högt tempo, korta teoripass och fokus på feedback och övning. Under programmet kommer du lära dig ILS-processen och dess komponenter, där bland annat livscykelanalys, funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet och supportlösningshantering ingår.
Förstudieperiod: 11/5 - 5/6
Utbildningsperiod: 8/6 - 11/9
Examensdag: 11/9
Omfattning: Heltid, obligatorisk schemalagd undervisning vardagar kl: 08.00-16.00
Utbildningsort: Utbildningen sker digitalt med obligatorisk närvaro. Hela utbildningen kommer genomföras på engelska.
Arbetsort efter avslutad utbildning: Örnsköldsvik.
Rollen som konsult
Efter utbildningen kommer du att bli anställd som teknik-konsult genom Academic Work och arbeta på uppdrag ute hos våra kunder. Med inriktning som teknik-konsult kommer befattningar, branscher och storleken på våra kunder att variera och det är viktigt att du i rollen som konsult är öppen för det. För detta uppdrag samarbetar vi med BAE Systems.
Vi söker dig som
Är över 18 år
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då lektioner och kommande arbete kan förekomma på båda språket
Har ett genuint intresse för teknik
Uttrycker stark motivation för programmet
För att ha fallenhet för konsultrollen behöver du ingen tidigare erfarenhet av teknik, men du måste ha rätt förmågor, personliga egenskaper och visa stort intresse och engagemang att påbörja din nya karriär. Du kommer därför i processen genomföra tester som du behöver klara för att gå vidare till nästa steg.
Integrerat logistikstöd är en process som används främst inom försvarssektorn och kan därmed, i förekommande fall, medföra att dessa uppdrag är säkerhetsklassade. Är uppdraget som du placeras på säkerhetsklassat kommer säkerhetsprövning genomföras (inkluderat registerkontroll) i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen). Uppdrag där kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på svenskt medborgarskap.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "32VNLS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9775444