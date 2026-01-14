Bli taxiförare hos oss i Malmö
Yari, Mohammad Shafiq / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-01-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yari, Mohammad Shafiq i Malmö
Vi letar efter pålitliga och seriösa taxiförare som vill bli en del av vårt växande team i Malmö. Du kommer att köra för Uber och Bolt och samt en vanlig taxi.
Jobbet är flexibelt - du väljer själv när du vill arbeta. Det finns både dag- och nattpass.
Bilen finns i Limhamn, och det finns möjlighet att ha bilen hos dig om du önskar.
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Är trevlig och professionell mot kunder
Är ansvarsfull och punktlig
Har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Hos oss blir du en del av ett trevligt team med goda möjligheter till bra inkomst.
Om du verkligen är intresserad av jobbet är du välkommen att kontakta oss på:
E-postadress: taxiyari1@gmail.com
Telefonnummer: 0766369357 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: taxiyari1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yari, Mohammad Shafiq Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Yari Mohammad Shafiq Jobbnummer
9682754