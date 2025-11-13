Bli Studie- och Yrkesvägledare till Futuraskolan AB
Futuraskolan AB / Yrkesvägledarjobb / Stockholm Visa alla yrkesvägledarjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuraskolan AB i Stockholm
, Lidingö
, Danderyd
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Bli Studie- och Yrkesvägledare till Futuraskolan AB: Framtidens Världsmedborgare Startar Här!
Futuraskolan AB söker nu en driven och relationsskapande Studie- och Yrkesvägledare (SYV) som vill arbeta nära våra elever i grundskolan med sikte på framtiden.
Anställningsvillkor: Heltid (100%). Visstidsanställning från september 2026 till april 2027.
Hos oss på Futuraskolan genomsyras vardagen av vår värdegrund PER (Progressivitet, Energi och Respekt) och vårt löfte: Varje elev ska synliggöras, utmanas och lyckas. Vi är en internationellt präglad skola som kombinerar den svenska läroplanen med ett globalt perspektiv.
Ditt Uppdrag
Som SYV hos oss är du en nyckelperson i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Du ansvarar för att vägleda eleverna i sina första stora vägval, med särskilt fokus på övergångar, studiemotivation och utvecklingen till framtida världsmedborgare. Du kommer att arbeta med både elever och vårdnadshavare för att säkerställa att varje elev hittar sin bästa väg framåt.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Individuell och gruppbaserad Studie- och Yrkesvägledning för elever i åk F-9, med fokus på självinsikt, motivationsarbete och framtidsplanering.
Samarbete med skolledning, lärare, elevhälsa och vårdnadshavare i skolans elevstödjande arbete.
Aktivt arbete för att förebygga studieavbrott och stärka närvaro, baserat på en djupt relationsbaserad approach.
Stöd och vägledning i processer kring gymnasieval, gymnasieantagningen och val av vidare studier/yrkesliv (jämförbart med övergången till Komvux/Yrkesintroduktion).
Bidra till skolans kvalitetsarbete och utveckling av vägledningsinsatser utifrån vår internationella profil och PER-värdegrund.
Vi Söker Dig Som
Du har ett starkt elevfokus och en genuin tro på varje elevs potential, oavsett bakgrund. Du trivs i en mångkulturell miljö och har förmåga att möta elever med olika mål och förutsättningar.Kvalifikationer
Examen som Studie- och Yrkesvägledare.
Erfarenhet av arbete som SYV, gärna inom grundskola/gymnasium eller med fokus på övergångar/vägval.
Skicklighet i samtal och motivationsarbete, med stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att bygga tillitsfulla relationer.
Förmåga att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande.
God digital kompetens och administrativ förmåga.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska (meriterande då Futuraskolan har en internationell/bilingual profil).
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att leva och leda utifrån våra värdeord: Progressivitet, Energi och Respekt.
Vi erbjuder dig en central roll i en progressiv organisation med en tydlig vision. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar tätt tillsammans för varje elevs bästa. Inom Futuraskolan får du möjlighet att göra verklig skillnad och bidra till att forma framtidens världsmedborgare.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: recruitment@futuraskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047)
Erik Dahlbergsgatan 58-62 (visa karta
)
115 57 STOCKHOLM Jobbnummer
9603563