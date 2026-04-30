Bli stödassistent hos oss - skapa meningsfulla dagar varje dag
Strömstads kommun, Daglig verksamhet / Vårdarjobb / Strömstad Visa alla vårdarjobb i Strömstad
2026-04-30
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Daglig verksamhet i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.
Arbetsuppgifter
Nu söker vi stödassistent till Sysselsättning enligt LSS/SOL, med samplanering mot LSS-boende och korttid för barn och unga inom LSS. Detta för att skapa ökad kvalitet för våra brukare genom ett sammanhållet stöd under hela dagen för dem vi är till för. I din roll är du ett viktigt stöd för personer med funktionsnedsättning, där du arbetar utifrån individens behov och beviljade insatser, med fokus på delaktighet, självständighet och meningsfullhet i vardagen.
Vår dagliga verksamhet är varierad och levande här finns snickeri, media, två caféer, en utegrupp samt Solbacken som är en viktig samlingsplats. Tillsammans skapar vi en miljö där kreativitet, gemenskap och utveckling står i centrum. Vi arbetar lösningsfokuserat och ser varje individs förmågor, med målet att erbjuda en trygg, stimulerande och positiv vardag för alla våra deltagare. Här får du möjlighet att vara med och göra verklig skillnad varje dag.
Arbetet innebär även att:
* Utföra insatser enligt delegation, exempelvis medicinska, rehabiliterande och habiliterande åtgärder samt ansvara för läkemedelshantering enligt gällande rutiner.
* Göra kontinuerliga bedömningar utifrån den enskildes behov och beviljade insatser, samt anpassa stödet därefter.
* Ansvara för löpande dokumentation enligt gällande lagstiftning samt upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner.
* Samverka med kollegor, närstående och andra professioner för att säkerställa ett helhetsperspektiv kring individen.
Du kommer att vara en viktig del i att skapa en meningsfull, trygg och utvecklande vardag för brukarna, i nära samarbete med kollegor och andra yrkesroller.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med examensbevis från Vård- och omsorgscollege eller har motsvarande utbildning. Du har erfarenhet av att arbeta utifrån IBIC (Individens behov i centrum) och är van vid att planera, genomföra och följa upp insatser utifrån individens behov och beviljade stöd.
Du har erfarenhet och kompetens inom funktionshinderområdet och är trygg i att arbeta med personer med olika behov av stöd i en varierad och aktivitetsbaserad verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med både vuxna och barn/unga inom LSS.
Du har god förmåga att dokumentera, upprätta och följa genomförandeplaner samt göra löpande bedömningar i arbetet. Erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, såsom läkemedelshantering samt rehabiliterande och habiliterande arbetssätt, är viktigt i rollen.
Du kan kommunicera väl på svenska i både tal och skrift, då arbetet innefattar kontakt med brukare, närstående och andra professioner samt dokumentation enligt gällande lagstiftning. B-körkort är ett krav då arbetet kan innebära transporter och aktiviteter utanför verksamheten.
Som person har du ett tydligt, lugnt och pedagogiskt förhållningssätt. Du bemöter människor med värme och respekt, och ditt inkluderande arbetssätt bidrar till att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande miljö för brukarna. Du har förmåga att motivera och stödja individer i deras dagliga aktiviteter och ser möjligheter i varje persons resurser och förmågor.
Du trivs i en dynamisk och varierad arbetsmiljö där du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad. Du kan hantera pressade situationer med ett professionellt förhållningssätt och arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper för att skapa helhet och kvalitet i stödet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322886/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405)
Löparegatan 2
)
452 93 STRÖMSTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strömstads kommun, Daglig verksamhet Kontakt
Facklig företrädare nås via Kommuncenter kommun@stromstad.se 0526 - 190 00
9884816