Bli Speditionstrainee Hos Dachser Sweden
Dachser Sweden AB / Logistikjobb / Landskrona Visa alla logistikjobb i Landskrona
2026-06-04
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Upptäck möjligheten att ta del av en spännande utbildning inom ett internationellt företag som ger dig en fot in på arbetsmarknaden direkt efter avslutade studier. Som en Speditionstrainee hos DACHSER får du inte bara en lön under hela studieperioden, utan även chansen att utvecklas både personligt och professionellt.
Just nu söker vi en speditionstrainee till vårt platskontor hos oss på Dachser i Landskrona.
Ta chansen att skapa en framtid tillsammans med oss och ansök redan idag.
Vad gör en Speditionstrainee?
Som Speditionstrainee innebär det att du deltar i en lärlingsutbildning där du växlar mellan studier och arbete. Under denna utbildning får du en bred introduktion till företaget och dess olika avdelningar. Du kommer bland få möjlighet att lära dig om olika aspekter inom spedition, inklusive logistik, transportplanering, tullhantering, dokumentation och kundservice. Din kunskap kommer att växa kontinuerligt och med tiden kommer du att tilldelas ökade ansvarsområden allteftersom du utvecklas.
Den största delen av din utbildning kommer att äga rum på vårt platskontor i Landskrona.
11 veckor av den totala utbildningstiden på 2 år och 3 månader genomföras på Roskilde Handelshögskola strax utanför Köpenhamn.
Vem är du?
Vi söker dig som har tagit studenten från ett högskoleförberedande gymnasieprogram, samt har goda språkkunskaper i svenska och engelska.
För oss är det viktigt att du är seriös och inställd på en utbildning som kräver engagemang och lust till utveckling. Som person trivs du i en omväxlande vardag med många olika arbetsuppgifter. Du har en stark laganda och är nyfiken på att lära dig nytt, men förstår också att rutinuppgifter är en del av vardagen. Du tar ansvar och initiativ och har fokus på din utbildning där vi ställer ömsesidiga krav.
Målgruppen vänder sig främst till personer mellan 19-25 år.
Bra att veta
Under hela utbildningen får du lön från DACHSER, lönen är satt enligt danskt kollektivavtal. Vi står för alla resor till och från Köpenhamn inklusive övernattningar och du får 25 dagars betald semester.
Utbildningen påbörjas i september 2026 och sträcker sig över totalt 2 år och 3 månader. All undervisning samt utbildningsmaterial är på Danska.
Vårt mål är att du under utbildningen ska växa både på ett personligt och professionellt plan och att du trivs så pass bra hos oss att du efter avslutad utbildning vill fortsätta din resa inom företaget.
Vi är DACHSER
På DACHSER är vi övertygade om att framtiden tillhör dem som organiserar den. Tillsammans arbetar vi med världens mest intelligenta logistiknätverk som håller igång hjulen i den globala ekonomin – idag och i morgon. Här får du arbeta med erfarna kollegor och innovativa lösningar i en organisation som sätter öppenhet, respekt och kvalité i förarsätet.
DACHSERs filial i Landskrona är ett av våra fjärde platskontor i Sverige. Med ca 250 kollegor nationellt och runt 33 000 kollegor världen över, blir du den lokala nyckelspelaren i en global gemenskap.
Är du intresserad?
Vi har flera kollegor som börjat sin karriär hos DACHSER just som Speditionstrainee, läs om javascript:void(0) och javascript:void(0)
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Ytterligare information lämnas av Thomas Billgren, Operations Manager. Kontakta honom via mejl mailto:thomas.billgren@dachser.com
.
Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Ansökan är öppen fram till 18 juni. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Dachser Sweden AB
(org.nr 556427-8561)
Kamgatan (visa karta
)
261 51 LANDSKRONA Jobbnummer
9948401