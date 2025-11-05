Bli Socialtjänstens Utvecklingsledare för Barn och Unga
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg / Organisationsutvecklarjobb / Valdemarsvik Visa alla organisationsutvecklarjobb i Valdemarsvik
2025-11-05
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg i Valdemarsvik
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 600 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Det händer mycket i Valdemarsviks kommun och inom vår kommunala organisation med cirka 600 medarbetare. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.Valdemarsvik.se
och ta del av vår Vision 2025.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Är du en driven och passionerad ledare som längtar efter att göra en verklig skillnad i arbetet med barn och unga? Har du erfarenhet av att arbeta med utvecklingsledning och kunskapsutveckling inom området barn och unga och vill använda din kompetens för att skapa en samverkansmodell tillsammans med utbildningssektorn och Region Östergötland? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Den här rollen innehåller två delar utvecklingsledare och följeforskare.
Som utvecklingsledare kommer du att spela en central roll i Östergötland i arbetet med att formera en samverkansmodell för barn och unga i samarbete med Region Östergötland och Östergötlands utbildningssektorer. Din insats kommer att ha en direkt påverkan på att forma framtidens samhälle genom att skapa bättre förutsättningar för våra nästa generationer. Tjänsten är placerad i Valdemarsvik men har en koppling till FOU-center i Linköping (Forskning och Utveckling), där innovation och kunskapsutveckling står i fokus.
I rollen som följeforskare för Valdemarsviks kommun får du ett särskilt uppdrag att stödja och analysera kommunens pågående utvecklingsarbete. Genom nära dialog med chefer, medarbetare och samverkanspartners bidrar du till lärande och reflektion i det dagliga arbetet. Arbetet utgår från ett barnrätts- och helhetsperspektiv, där målet är att skapa hållbara strukturer för tidiga och samordnade insatser.
Dina Ansvarsområden:
Utveckla och leda projekt som syftar till att formera en samverkansmodell för barn och unga i Östergötland
Företräda Socialtjänsten i samverkan med utbildning i Östergötland och Region Östergötland.
Bidra till kunskapsutveckling i Valdemarsviks kommun och sprida goda exempel och erfarenheter mellan kommunerna i länet.
Skapa delaktighet, engagemang och samsyn i arbetet mellan olika aktörer.Kvalifikationer
Vi Söker Dig Som:
Har erfarenhet av arbetsledning och projektledning, helst inom områden som rör barn och unga.
Akademisk doktorsexamen inom samhälls- eller beteendevetenskap, folkhälsa, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande område.
Kunskap om eller erfarenhet av följeforskning, utvärdering eller annan analysverksamhet
Har god kunskap om socialtjänstlagen och skollagen.
Är en tydlig och inspirerande kommunikatör med förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor, med förmåga att förutse och navigera framtida utmaningar.
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt du växlar mellan helhetsperspektiv och detaljerad analys. Har ett stort hjärta för barns och ungas välbefinnande och vill vara med och forma deras framtid.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Tvärprofessionellt och tvärsektoriellt samarbete.
Implementerings- eller förändringsledning.
Vetenskapligt arbete, forskningssamverkan eller publicering.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
• Ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag där du får möjlighet att påverka framtiden för barn och unga i hela Östergötland.
• En kreativ och lärande miljö med stark förankring i forskning och utveckling.
• Goda möjligheter att utvecklas i din profession och att bygga värdefulla nätverk. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287927/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
(org.nr 212000-0431) Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Kontakt
Socialchef
Maria Frisäter maria.frisater@valdemarsvik.se Jobbnummer
9589658