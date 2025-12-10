Bli signaltekniker med garanterad anställning!
2025-12-10
Är du redo att bli en nyckelperson i framtidens infrastruktur?
Genom PNs samarbete med Infrakraft får du den perfekta kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, allt du behöver för att vara fullt rustad inför en trygg och spännande karriär. Ta chansen och kickstarta din framtid som signaltekniker, sök idag!
Information om programmet
Professionals Nord lanserar nu för tredje gången detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group med inriktning på Signalteknik! Genom vår satsning formar vi nästa generations signaltekniker och du kan bli en av dem. Under introduktionsperioden via Satellite Group får du utveckla de färdigheter som krävs för att snabbt bli trygg och självsäker i rollen som signaltekniker.
Satsningen är ett nära samarbete mellan Professionals Nord och Infrakraft. Efter avklarat program anställs du av oss på Professionals Nord och under de första 18 månaderna arbetar du som konsult hos vår kund Infrakraft. Förutsatt att samarbetet har fungerat väl, är målsättningen och intentionen en fortsatt anställning hos Infrakraft.
Information om introduktionsperioden
Introduktionsperioden bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Du kommer att introduceras till en rad tekniska och säkerhetsrelaterade områden för att arbeta med järnvägssystemens signalsystem. Under perioden utvecklas du inom områden som:
Grundläggande el
Säkerhet, standarder och regelverk för arbete på järnvägen
Signalteknik
Växlar och spårspärrar
Kabeldragning
Grundläggande termer och symboler
Vi erbjuder möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden.
Tidsplan
Uppstartsevent: under v. 11
Introduktion: 16 mars - 12 juni 2026 (inklusive praktik)
Första dag hos Infrakraft: 15 juni 2026
Omfattning: Heltid
Plats under intro: Bromma och Ängelholm
Arbetsort: Stockholm, Tomteboda
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Infrakrafts önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Information om tjänsten
Infrakrafts första hela verksamhetsår var 2019 och även om de är ett ungt företag, har de mångårig erfarenhet och bred kunskap från branschen. Du kommer utgå från Tomteboda, norr om Stockholm, och ingå i ett team om 12 erfarna signalteknikers! Arbetet innefattar både förebyggande och felavhjälpande underhåll på perronger och spårområden. Tjänsten innebär utomhusarbete och du jobbar främst nattetid under din uppstartsperiod. Arbete kan framåt ske på dagar, nätter samt helger på rullande schema.
Som signaltekniker ansvarar du för installation, underhåll och felsökning av järnvägens signalsystem. Du säkerställer att signaler, växlar och andra säkerhetssystem fungerar korrekt för att garantera säkra och effektiva tågförflyttningar. I rollen ingår även att arbeta med systemintegration, följa säkerhetsföreskrifter och dokumentera utfört arbete. Du kommer att arbeta både självständigt och i par, med fokus på att upprätthålla högsta standard i en kritisk del av järnvägsinfrastrukturen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innehålla:
Felavhjälpning och felsökning vid problem på järnvägen
Reparation av felaktiga eller slitna komponenter
Utföra förebyggande underhåll i proaktivt syfte
Dokumentation och avrapportering av de arbeten du utfört
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år
Har gymnasieexamen
Innehar B-körkort
Talar och skriver obehindrat på svenska
Är tekniskt lagd och trivs med att arbeta både utomhus och med kroppen!
Har godkända tester (MAP & Matrigma)
Godkänd hälsoundersökning (Bokas av PN för slutkandidater)
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas under introduktionen men även i tjänsten som signaltekniker hos Infrakraft. Vi tror därför att du är nyfiken och tar dig an uppgifter med ett högt säkerhetstänk och tar ett stort ansvar för ditt arbete. Det är även viktigt att du som person är problemlösande och vill utveckla din kompetens i arbetet. I rollen som signaltekniker kommer du ha tajt dialog både med kollegor, beställare och arbetsledare och ställer därför höga krav på kommunikation och samarbetsförmåga. Utöver det ser vi att du som person är stresstålig och flexibel då arbetet kan variera från dag till dag.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod. Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos Infrakraft. I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som signaltekniker.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen. Samtliga kandidater i slutskede kommer att genomgå bakgrundskontroll, kreditupplysning & hälsoundersökning.
START: Mars 2026
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm, Tomteboda
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Filippa Furugren
Sök tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument nedan. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
. Har du frågor gällande introduktionsperioden kontaktar du oss på acceleratedlearning@satellitegroup.se Så ansöker du
