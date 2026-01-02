Bli Servicekonsultent hos JOBmeal!
2026-01-02
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Kiruna
, Boden
, Älvsbyn
, Arjeplog
Är du en serviceinriktad problemlösare som trivs med att arbeta självständigt ute hos kund? Lockas du av en vardag där teknik, kundkontakt och frihet under ansvar går hand i hand? Hos JOBmeal får du möjligheten att arbeta i ett företag där kvalitet, omtanke och långsiktiga relationer står i centrum.
Information om kundföretaget
JOBmeal är en ledande leverantör av kaffelösningar och närliggande tjänster till arbetsplatser. De samarbetar med alla de stora kafferosterierna för att sätta guldkant på deras kunders vardag. Utöver kaffe, erbjuder de friskt kallt vatten och ett rikt sortiment av kringliggande produkter. Med över 60 år i kaffebranschen är de idag ett rikstäckande team av 370 kaffeentusiaster, från Kiruna i norr till Malmö i söder, och deras lokala närvaro ger kunderna en snabb service och en leverantör av kaffe som bryr sig.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för JOBmeals räkning en servicekonsulent till Gällivare.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av Professionals Nord och att du blir anställd direkt av JOBmeal.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och JOBmeals önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
.
Du erbjuds:
• Ett varierande och självständigt arbete
• Stabilitet och trygghet i ett företag med lång historia och stark lokal närvaro
• Möjlighet att utvecklas inom teknik, service och kundrelationer

Publicering: 2026-01-02

Dina arbetsuppgifter
Som servicekonsulent ansvarar du för enklare drift, service och underhåll av JOBmeals kaffe- och vattenautomater ute hos företag i Gällivare med omnejd. Rollen utgår från JOBmeals kontor men största delen av arbetstiden spenderas ute hos kund. Du blir en uppskattad kontaktperson som säkerställer att kunderna alltid får högsta möjliga kvalitet - både på maskinerna och bemötandet. Du får en gedigen introduktion som gör att du snabbt känner dig trygg i din nya roll.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Avhjälpa enklare tekniska fel på kaffe och vatten automater
• Påfyllning och skötsel av maskiner för att säkerställa optimal drift
• Löpande kundkontakt och återkoppling kring åtgärder
Vi söker dig som...
Har ett tekniskt intresse eller erfarenhet av servicearbete. Har du yrkeserfarenhet inom fältservice eller kundnära roller är det meriterande - men det viktigaste är din vilja att lära dig och växa i rollen. B-körkort är ett krav.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas hos i rollen.
Du är:
• Serviceinriktad
• Noggrann och ansvarstagande
• Lösningsorienterad

START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Gällivare
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: lisa.backstrom@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
