Bli Returtekniker hos OEM Automatic
Skill Kompetenspartner AB / Kundservicejobb / Tranås Visa alla kundservicejobb i Tranås
2026-07-24
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, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige
Vill du ha en varierad roll där struktur, problemlösning och kundkontakt möts? Som Returtekniker hos OEM Automatic blir du en del av ett engagerat returteam där ni tillsammans hanterar reklamationer och returer samt driver ärenden framåt.
Om OEM Automatic
OEM Automatic AB säljer komponenter för industriautomation. Vi representerar ett 100-tal tillverkare och fungerar som deras säljbolag på den svenska marknaden. Vårt huvudkontor ligger i Tranås med säljkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. OEM Automatic har ca 200 medarbetare och är en del av börsnoterade OEM International med verksamhet i 15 länder. Läs mer på www.oemautomatic.se
Om rollen
Här får du en roll där ingen dag är den andra lik. Som Returtekniker hos OEM Automatic arbetar du med att hantera reklamationer och returer från det att en produkt kommer tillbaka till dess att ärendet är avslutat. Rollen kan även innefatta delar av företagets kvalitetsarbete, där du på sikt kan få arbeta med exempelvis kvalitetsuppföljning, interna revisioner och förbättringsarbete. Vi välkomnar både dig som är i början av din karriär och dig som har några års arbetslivserfarenhet. Det viktigaste för oss är inte vad du gjort tidigare, utan att du är nyfiken, strukturerad och vill utveckla din kompetens inom kvalitetsarbete tillsammans med oss.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Undersöka och bedöma produkter för att identifiera felorsaker
Ha ett nära samarbete med kollegor, kunder och leverantörer för att hitta rätt lösning i varje ärende
Dokumentera och följa upp ärenden i affärssystem
Bidra till förbättringar genom att identifiera återkommande fel och föreslå åtgärder
Vem är du?
Vi tror att tjänsten passar dig som är strukturerad, noggrann och trivs med att driva flera ärenden parallellt. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, gillar att samarbeta med andra och är inte rädd för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Framför allt drivs du av att utvecklas, ta ansvar och bidra till ett team där man stöttar varandra. Det är meriterande om du har erfarenhet av reklamationshantering, felsökning eller liknande.
Du har god datorvana och känner dig bekväm med att arbeta i affärssystem och digitala verktyg. Eftersom du har kontakt med internationella leverantörer behöver du även kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Varför OEM Automatic?
Även om vi är 200 anställda runt om i Sverige är det viktigt att behålla den familjära känslan. Våra ledord är engagemang, omtanke, kompetens och enkelhet och hos oss ges du möjligheten att växa som person och utvecklas inom bolaget. Känner du dig peppad att vara med på vår resa?
Ansökningsförfarande
I denna rekryteringsprocess samarbetar OEM Automatic med Skill. Du är välkommen med din ansökan på skill.se. Går du vidare i urvalet så blir nästa steg två digitala test där du får göra ett personlighetstest och ett kapacitetstest. På grund av semesterperiod inleds urval och intervjuer under v.33, ser fram emot att få ta del av din ansökan så snart som möjligt, dock senast 21 augusti!
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Linda Algeskog linda.algeskog@skill.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8123236-2114784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
573 31 (visa karta
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573 31 TRANÅS Jobbnummer
10010898