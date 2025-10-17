Bli rådgivare på Swedbank!
2025-10-17
Professionals Nord samarbetar med Swedbank för att skapa framtidens rådgivare i Piteå. Här får du möjlighet att ta Swedsec-licensen och därefter påbörja introduktion hos Swedbank för att arbeta i rollen som rådgivare. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är inget krav - du får den handledning och vägledning du behöver för att komma in i rollen. På Swedbank får du en arbetsplats med fina förmåner och härliga kollegor där personlig utveckling står i centrum.
Missa inte denna chans, sök tjänsten redan idag då urvalet sker löpande!
Information om tjänsten
Swedbank ser ett stort framtida behov av rådgivare och gör därför en satsning tillsammans med Professionals Nord. Ett antal utvalda individer kommer få chansen att delta i satsningen där framtidens rådgivare utbildas. Blir du utvald får du ett ovärderligt tillfälle med betald Swedsec-licens samt en roll som rådgivare hos en av Sveriges främsta banker. Här ges du chansen att starta en ny karriärsbana hos en storbank i framkant och samla meriterande arbetslivserfarenhet inom branschen.
Du kommer sitta i Swedbanks lokaler på Furunäset tillsammans med många härliga kollegor som ser fram emot att du kommer på plats. Då tidigare erfarenhet av liknande arbete inte är ett krav börjar du givetvis din anställning med en introduktion. Du kommer även få löpande handledning under din anställning för att du ska känna dig trygg i din roll som rådgivare.Öppettiderna för avdelningen är mellan 07.45-18.30 måndag-fredag och dina arbetspass varierar inom dessa öppettider. Detta är en heltidstjänst på 38,5 timmar per vecka.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Swedbank under 6 månader. Intentionen är att du därefter ska bli anställd direkt hos Swedbank, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Swedbanks önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Du börjar din anställning med att avklara Swedsec-licensen. Därefter påbörjas gedigen introduktion hos Swedbank för rollen som rådgivare.Som rådgivare hos Swedbank får du en spännande och samhällsnyttig roll där kundnöjdhet står i centrum. Ditt främsta fokus kommer vara att skapa mervärde för både nya och befintliga kunder. Du hjälper kunder via telefon med frågor som berör bolån och krediter, för rätt person finns det därefter flertalet utvecklingsmöjligheter inom bankens olika områden. Som rådgivare hos Swedbank gör du skillnad för bankens kunder i deras vardag samtidigt som du själv samlar på dig meriterande erfarenhet.
För denna tjänst krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan via länken: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/Kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Observera att kreditupplysning kommer göras på kandidater som blir aktuell för anställning.
Vi söker dig som
För denna tjänst kommer personlig lämplighet väga tyngre än tidigare erfarenhet. För att du ska trivas i rollen som rådgivare tror vi att du är en social person som brinner för service. Vi tror även att du är en tävlingsinriktad person som gärna överträffar både förväntningar och mål. Kanske har du tidigare erfarenhet från kundtjänst, handels, restaurangbranschen eller annat serviceyrke, eller så föddes du helt enkelt med en fallenhet för service. Kort sagt, om du har ett stort driv, ett intresse för ekonomi och en positiv inställning så är du troligen den vi söker!
START: November 2025OMFATTNING: HeltidSTAD: PiteåURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Fanny Skott
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på fanny.skott@pn.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Swedbank Piteå
Fanny Skott fanny.skott@pn.se
