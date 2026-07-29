Bli Orefield Groups nästa kranbilsförare!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Fordonsförarjobb / Boden Visa alla fordonsförarjobb i Boden
2026-07-29
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Vill du kombinera friheten på vägarna med ett praktiskt och varierande arbete? Nu söker Orefields Group en kranbilsförare – där tempot är högt och utvecklingen ständigt pågår. Här blir du en viktig del av ett team som ser till att material, utrustning och leveranser når fram dit de behövs – säkert och effektivt. Rollen erbjuder en dynamisk vardag med varierande arbetsuppgifter, där du får ta stort eget ansvar och arbeta nära både kollegor och kunder.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Orefields Group räkning en Kranbilsförare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Orefields Group.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Orefields Groups önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
).Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
I rollen som kranbilsförare hos Orefields Group arbetar du brett med transporter och materialhantering. Du ansvarar för att leverera gods, utrustning och material dit det behövs i verksamheten – allt från trafikanordningar och avstängningsmaterial till leveranser till verkstad och olika typer av projekt.
Arbetet är varierande och kombinerar körning med praktiska moment där du använder kranen för lastning, lossning och placering av material. Du har en viktig roll i att få det dagliga arbetet att fungera smidigt ute i fält och behöver vara både lösningsorienterad och flexibel, då arbetsdagarna kan se olika ut beroende på behov.
Du arbetar i en 7/7-rotation, vilket innebär att du jobbar intensivt under en vecka och därefter är ledig i en vecka där skiftgången sker på annan ort. Under arbetspassen rör du dig inom kommunen och samarbetar med både kollegor och externa aktörer, där du ofta arbetar självständigt men alltid som en del av ett större team.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Orefields Group. Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete och stort eget ansvar. Du är självgående, lösningsorienterad och har alltid säkerheten i fokus. Du är flexibel och kan hantera förändringar i ett högt tempo, samtidigt som du prioriterar och strukturerar ditt arbete effektivt.
Som person är du en lagspelare som bidrar till en positiv stämning, men du kan också arbeta självständigt. Kort sagt: du är en pålitlig nyckelspelare som får saker att hända.
Krav för tjänsten:
C-körkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Krankort för lastbilskran (över 18 tonmeter)
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att arbeta med kranbil
ADR-intyg
Arbete på väg (APV)
Truckkort eller utbildning inom säkra lyft
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://orefieldsgroup.com/
961 61 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orefields Group AB Kontakt
Konsultchef
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181 Jobbnummer
10015350