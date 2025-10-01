Bli min personlig assistent, 75%, nära Kristianstad
2025-10-01
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Om uppdraget
Hej
Jag heter Filip, 33 år och jag har en neurologisk muskelsjukdom som heter Spinal muskelatrofi typ 2. För att beskriva min funktionsnedsättning kortfattat så gör den att jag blir svag i mina muskler. Därför behöver jag en personlig assistent för att kunna utföra saker i min vardag, så som förflyttningar, personlig omvårdnad, träning m.m. Om jag skulle beskriva mig själv så skulle jag säga att jag är väldigt snäll och omtänksam. Jag bor strax utanför Kristianstad med goda bussförbindelser.
Mina intressen är läsa böcker och att lära mig nya saker, tycker om att diskutera saker med mina assistenter. Jag spelar även schack på en medelhög nivå, vilket speglar att jag tycker om att analysera, tänka strategiskt och lösa problem. Det är bra om du uppskattar den typen av samtal, eftersom det är en större del av min vardag.
Du som söker, bör ha ett genuint intresse för att hjälpa en person att få leva sitt liv på sina villkor. Vi ser gärna att du är flexibel med tider, är lugn och trygg i dej själv samt är noggrann i ditt arbete, eftersom det innebär viktiga rutiner. Du blir en del av ett tryggt team. Vi samarbetar som ett lag där vi stöttar varandra och ser till att allt fungerar. I vardagen arbetar du själv tillsammans med mig. det gör att relationen mellan oss blir viktig
Om tjänst
Söker en ny assistent, tjänsten är 75% på rullande schema
Arbetspassen ; dag 7.30-15, kväll 15-22 och helg 12-17 och 17-22
Vi använder oss av Tidvis schema och tidrapportering. Lön enligt kollektivavtal Fremia.
Rökfri
Katt finns i hemmet, så inte allergisk mot pälsdjur
arbetet innebär förflyttningar, så du bör ha en fysik som klarar att lyfta och hjäpa till vid sådana moment.
Viktigast av allt. Att du är genuin och att du har en positiv inställning till mig och dina kollegor. Att du är pålitig och vill bidra med en trygg vardag.
Väkommen med din ansökan
Eftersom det här jobbet handlar om min vardag och mitt liv, är det jag som väljer vem som blir min assistent och jag läser själv igenom alla ansökningar. Därför uppskattar jag om du skickar med ett personligt brev eller gärna en kort video, där du berättar lite om dig själv och varför du vill arbeta med mig. Det hjälper mig att få en bättre bild av dig redan från start.
Övrigt
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans.
Kollektivavtal enligt Fremia Friskvårdsbidrag
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
enhetschef
Cecilia Schack Olsson cecilia.schack-olsson@furuboda.se 0447814862
