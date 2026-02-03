Bli koordinator på Nordic Surrogacy!
Nordic Surrogacy AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Surrogacy AB i Stockholm
Nordic Surrogacy är Nordens ledande surrogat- och fertilitetsföretag. Nu söker vi en koordinator till vårt kontor i centrala Stockholm.
Vill du göra skillnad på riktigt och hjälpa familjer att förverkliga sin dröm? Då är detta rollen för dig!
Som koordinator är du den primära kontakten för blivande föräldrar som startat sin surrogatresa med oss.
Du koordinerar och vägleder genom hela processen.
Du har daglig kontakt med kliniker, jurister, äggdonatorförmedlare och koordinatorer på våra destinationer.
Du säkerställer högsta standard för service och information.
Vi arbetar i ett snabbt tempo, där flexibilitet och struktur är avgörande. Upplärning sker arbetsintegrerat och teamnära med handledning. Arbetstid är främst kontorstid (9-17), men viss flexibilitet behövs beroende på tidszoner.
Vem är du?
Du har eftergymnasial utbildning och erfarenhet från vård, service eller liknande.
Du har utvecklad förmåga att jobba med digitala system.
Dina framträdande egenskaper är strukturerad, metodisk, självgående, kommunikativ, relationsskapande, pedagogisk. noggrann, ansvarstagande och empatisk.
Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift. Utvecklade kunskaper i spanska och franska är meriterande.
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande och familjärt bolag med högt i tak och stark teamkänsla. Hos oss gör du skillnad på riktigt och får chansen att utvecklas i en dynamisk miljö.Publiceringsdatum2026-02-03Så ansöker du
Urval sker löpande.Tillträde omgående.
Om Nordic Surrogacy
Grundat 2016 av Eduardo Afonso, med målet att hjälpa ofrivilligt barnlösa att skapa familjer. Vi erbjuder en trygg och välbeprövad surrogatprocess och arbetar med partners över hela världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Koordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Surrogacy AB
(org.nr 559081-8034), https://www.nordicsurrogacy.se Jobbnummer
9721536