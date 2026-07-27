Bli kontaktperson inom LSS!
Marks kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Mark Visa alla vårdarjobb i Mark
2026-07-27
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vill du bidra till en ökad delaktighet och social gemenskap genom att vara ett stöd och en medmänniska för individer med funktionsvariationer?
Bli kontaktperson!
En kontaktperson fungerar som en medmänniska, vän och är en god förebild där man tillsammans med den enskilde som kan vara ett barn, ungdom eller en vuxen skapar möjligheter till sociala aktiviteter, gemenskap och meningsfull fritid.
Målet med uppdraget är att bryta social isolering och uppdraget utformas utifrån den enskildes behov, önskemål och intressen. Det kan också handla om att ge råd och stöd i vardagen, stärka sociala kontakter, stimulera en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter.
Det rör sig om ungefär 2-4 träffar i månaden (1 tillfälle i veckan är vanligt). När och var man träffas och vad man hittar på gör man upp tillsammans.
Exempel på aktiviteter kan vara att:
• Ta promenader tillsammans.
• Fika eller gå på café.
• Delta i fritids- och kulturaktiviteter.
• Besöka evenemang eller utflyktsmål.
• Ge stöd i sociala sammanhang.
• Vara en samtalspartner och medmänniska.
Som kontaktperson är du inte anställd utan utför ett arvoderat uppdrag.
Du får introduktion, stöd och vägledning under uppdragets gång.
Observera att det inte rör sig om en tjänst utan ett uppdrag som du utför på din fritid.Kvalifikationer
Vem kan bli kontaktperson?
Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson.
Men du skall ha ett stort genuint intresse och engagemang för andra människor samt har en vilja till att bygga upp en relation som varar en längre tid.
Du är trygg, ansvarstagande och lyhörd, med förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och har möjlighet att avsätta tid och engagemang för ett meningsfullt uppdrag där din närvaro och ditt stöd kan vara av stor betydelse.
Personlig lämplighet och engagemang är avgörande.
För att bli aktuell som kontaktperson måste du ha fyllt 18 år samt visat upp polisens belastningsregister och misstankeregister. Vi utför även ID-kontroll innan man kan bli godkänd som kontaktperson.
Vad för ersättning gäller?
Aktiviteterna sker på din fritid och som kontaktperson får du ett arvode månadsvis.
Du får också en omkostnadsdel, en ersättning som ska täcka kostnader i samband med uppdraget.
Ersättningen sker enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer.
Vad händer när ansökan är inskickat samt blivit godkänd?
Efter att du har skickat in din ansökan kommer vi att gå igenom den och återkoppla till dig inom 2-3 veckor. Blir det aktuellt kommer du först att bli kontaktad av en rekryterare och därefter få träffa enhetschefen som ansvarar för kontaktpersonsuppdragen.
När du är godkänd som kontaktperson kan det ibland dröja tills vi hittar en lämplig ungdom eller vuxen, detta för att det skall bli en så bra match som möjligt.
När ditt uppdrag startar går vi tillsammans igenom med den ungdomens/den vuxnes mål och genomförandeplan så att ni vet vad som skall jobbas mot.
Genomförandeplanen följes sedan upp varje år eller vid större förändringar och du kommer att lämna in aktivitetsrapporter digitalt varje månad.
OBS! - Återkoppling kommer att ske som först vecka 34.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse med chef.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337273". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Emili Gabriel emili.gabriel@mark.se Jobbnummer
10012144