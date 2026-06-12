Bli konsult inom fastighetsautomation!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Skellefteå Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Skellefteå
2026-06-12
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eller i hela Sverige
Sisemo AB bildades 2009 och är ett fristående privatägt aktiebolag inom teknisk konsultation.
På Sisemo arbetar konsulter med lång erfarenhet som erbjuder en rad tjänster som främst riktar sig mot andra företag.
Vår huvudsakliga verksamhetsinriktning är utredning, projektering och dokumentation inom fastighetsautomation, processautomation och systemintegration. Vi arbetar även med besiktningar av VVS- och fastighetsautomationssystem, kontroll, funktionsprovning, installationssamordning, samordnade driftinstruktioner etc.
Vill du vara med och utveckla fastighetstekniska lösningar inom industri- och fastighetsautomation? På Sisemo ges du flexibla arbetsuppgifter för både nya och befintliga anläggningar och möjlighet att utvecklas inom ditt kompetensområde och intresse. Här erbjuds du en arbetsplats där teknisk spetskompetens möter en familjär företagskultur. Visst låter det spännande? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Sisemo dig som vill utvecklas inom fastighetsautomation och bli en del av deras team. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Sisemo.
Sisemo är ett konsultföretag i Umeå som sedan starten 2009 utvecklat tekniska lösningar inom fastighetsautomation och är idag ett väletablerad varumärke inom branschen. Företaget präglas av en flexibel arbetsmiljö där medarbetarnas önskemål och utveckling står i fokus och de söker nu dig som vill bli en del av deras team! Arbetet utgår främst från Umeå med arbetstider 8-17 men det finns möjlighet till placering på annan ort beroende på kunskap och kompetens. Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som konsult hos Sisemo arbetar du med styr- och reglerteknik i projektform inom både befintliga och nya fastigheter samt industrier. Fördelningen av dina uppgifter kommer att variera beroende på kundens behov och din egen kompetens samt ditt intresse. Några exempel på arbetsuppgifter är:
Projektering
Funktionsprovning och driftsättning
Utredning och felsökning i tekniska system
Kontroll och besiktning av anläggningar
Vi söker dig som
har relevant teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom exempelvis automation, PLC-/DUC-programmering, energiteknik eller liknande. Du har ett stort intresse och driv för att arbeta som konsult och trivs i en social roll där du är ansiktet utåt för Sisemo mot kund. Har du en bakgrund inom VVS eller fastighetsbranschen är detta meriterande.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer att trivas i rollen hos Sisemo. Som person är du ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad samt värderar noggrannhet och kvalitet högt. Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö där du får arbeta både självständigt och samarbeta med andra i din vardag.
Vidare behärskar du svenska flytande i både tal och skrift samt har B-körkort.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Skellefteå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emelie Steen, 076-100 04 06
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta emelie.steen@pn.se
(mailto:emelie.steen@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.sisemo.se/
931 31 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sisemo Kontakt
Konsultchef
Emelie Steen emelie.steen@pn.se +46761000406 Jobbnummer
9961309